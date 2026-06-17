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Milica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da pobjegne od medija, evo sa kim je došla

Milica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da pobjegne od medija, evo sa kim je došla

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
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Mnogobrojne domaće estradne zvijezde došle su da uživaju u Rikijevim hitovima, a među njima je i Milica.

Milica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da pobjegne od medija, evo sa k Izvor: MONDO

Milica Pavlović je vidno raspoložena stigla na događaj večeri u srpskoj prijestonici, koncert Rikija Martina u okviru Belgrade River Festa, ali je probala da izbjegne okupljene medije.

Ipak, u tome nije uspjela, pa je proćaskala sa predstavnicima sedme sile:

"Sve vrijeme sam se molila da ne počne tačno u 9 i evo nije, da ne zakasnim. Hvala Riki, odužiču ti se!" ispričala je pa otkrila u čijem društvu večeras uživa u latino-pop zvuku, poslušajte:

@mondo.zabavaMilica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da izbegne medije, evo sa kim je došla#mondo#mondozabava♬ izvorni zvuk - Mondo Zabava

Pavlovićeva je potom dodala da će sjutra ispratiti i nastup velike grčke zvijezde Nikosa Vertisa: "Naravano, da! U meni čuči jedna mala Grkinja".

Pogledajte kadrove sa večerašnjeg spektakla:

U galeriji pogledajte ko je još od domaćih zvijezda došao:

Tagovi

koncert riki martin Milica Pavlović

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