Mnogobrojne domaće estradne zvijezde došle su da uživaju u Rikijevim hitovima, a među njima je i Milica.
Milica Pavlović je vidno raspoložena stigla na događaj večeri u srpskoj prijestonici, koncert Rikija Martina u okviru Belgrade River Festa, ali je probala da izbjegne okupljene medije.
Ipak, u tome nije uspjela, pa je proćaskala sa predstavnicima sedme sile:
"Sve vrijeme sam se molila da ne počne tačno u 9 i evo nije, da ne zakasnim. Hvala Riki, odužiču ti se!" ispričala je pa otkrila u čijem društvu večeras uživa u latino-pop zvuku, poslušajte:
@mondo.zabavaMilica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da izbegne medije, evo sa kim je došla#mondo#mondozabava♬ izvorni zvuk - Mondo Zabava
Pavlovićeva je potom dodala da će sjutra ispratiti i nastup velike grčke zvijezde Nikosa Vertisa: "Naravano, da! U meni čuči jedna mala Grkinja".
Pogledajte kadrove sa večerašnjeg spektakla:
Milica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da pobjegne od medija, evo sa kim je došla
U galeriji pogledajte ko je još od domaćih zvijezda došao:
Milica Pavlović zamalo zakasnila na koncert Rikija Martina: Pokušala da pobjegne od medija, evo sa kim je došla