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Isplivala još jedna fotka Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura: Zagrljeni i nasmijani, njen stajling svi komentarišu

Isplivala još jedna fotka Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura: Zagrljeni i nasmijani, njen stajling svi komentarišu

Autor Ana Živančević
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Veza Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura podigla je veliku prašinu u javnosti, a pažnju medija sada je privukla njihova stara fotografija iz noćnog provoda

Isplivala još jedna fotka Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Vijest o navodnoj romansi između Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura ne prestaje da intrigira javnost, a pratioci već su počeli da "kopaju" po njihovoj prošlosti. Tako je svjetlost dana ponovo ugledala jedna zaboravljena fotografija nastala prije tri godine.

Naime, Jelisaveta je tada na društvenim mrežama podijelila uspomenu iz noćnog provoda, na kojoj pozira upravo sa Pavlom, ali i njihovim zajedničkim kolegom Milošem Petrovićem Trojpecom.

Sudeći po širokim osmjesima, glumačka ekipa se sjajno zabavljala na jednom muzičkom događaju, a Jelisaveta je, kao i obično, privukla sve poglede svojim hrabrim i upečatljivim autfitom. Ono što je tada djelovalo kao običan kolegijalni izlazak, danas je dobilo potpuno novo značenje.

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Tagovi

jelisaveta orašanin pavle mensur slike

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