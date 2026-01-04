Ceca konačno potvrdila da se Veljko odselio iz Srbije: Ostavio Bogdanu i djecu i napustio Titel, otkriven razlog

Ceca je potvrdila da je njen sin napustio našu zemlju, kao i da će preko ostati minimum godinu dana, ako ne i više.

Svetlana Ceca Ražnatović iza sebe ima više nego uspješnu godinu, a sada se u jednom intervjuu osvrnula na period iza sebe i otkrila ko joj je prvi čestitao praznike. Ujedno je otkrila i gdje se trenutno nalazi njen sin, o čijem se preseljenju u njenu vilu na Dedinju šuškalo mjesecima.

Podsjetimo, priču je pokrenulo renoviranje njenog luksuznog doma, gdje je navodno trebalo da se presele Veljko sa Bogdanom i djecom.

Kako je Ceca otkrila, Veljko zapravo ne boravi u Srbiji, a upravo joj je on prvi čestitao Novu godinu.

"Veljko iz Moskve. On mi je prvi čestitao Novu godinu. Rekao mi je: „Volim te, majko, najviše na svijetu, srećna ti Nova godina i da ove godine samo ređamo uspjehe.“

On je otišao da se posveti svojoj karijeri i ima moju apsolutnu podršku, jer je to što je tražio pronašao tamo. Svaka čast svima – veliki uspjeh je postigao i sa našim trenerima u Srbiji i hvala im do neba.

Ali nekako tamo u Rusiji, posebno u Vladikavkazu, kada ode tamo i kada se vrati iz Vladikavkaza, vjerujte mi – mogu da vam kažem i kao bokserski laik – gledam njegovo kretanje u ringu, disanje…

Moram da vam se pohvalim da brzo učim šta god da je u pitanju – da li je boks, košarka ili fudbal. Uklopim se brzinom svjetlosti u sve kada je moranje. Tako sam savladala i ovo – nisam trepnula. Vidim tempo disanja, kretanje, pokret ruku, držanje garda, rad nogu – sve sam naučila kako bih sebi smanjila stres. "

On se zaista vrati potpuno drugačije fizičke spreme – on ne hoda, on leti – istakla je pjevačica i prvi put otkrila koliko će Veljko boraviti u Rusiji, što je iznenadilo mnoge.

"Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, svi pričamo o svemu – svaka tema se stavi na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema „dizanja ručnih“. Prosto, da bi se došlo do nekog rezultata, moramo prije svega da budemo iskreni.

Kod nas je baš sve ogoljeno sto odsto – sve se priča, svaka tema se iskreno i otvoreno razmatra. Ne postoje tabu teme, ne postoje teme kojih se stidimo da bismo ih razmjenjivali i razrađivali. Mislim da je to jedini put da se ljudi razumiju i budu jedni drugima potpora – ako se govori istina.

Bilo da su u pitanju porodični, prijateljski, emotivni ili partnerski odnosi, moraš da budeš iskren i otvoren da bi to imalo neku težinu, cilj i, u krajnjem slučaju, uspjeh.

Veljko mi je samo rekao: „Mama, imam te i te planove, povezao sam se sa ljudima u koje imam apsolutno povjerenje i mislim da oni mogu da nadograde moju karijeru.“ Ja sam mu rekla: „Srećan ti put. Dovoljno si zreo čovjek, formirao si svoju porodicu i sposoban si da sam donosiš odluke, a mi smo tu da ti budemo podrška“ priča Ceca.

Onda se dotakla i ćerke.

Tako je i za Anastasiju. I kada je njena karijera bila u pitanju, rekla je: „Mama, ja želim da sada zasnujem porodicu, mislim da mi je vrijeme, u toj odluci se osjećam apsolutno srećno.“ Ja sam joj rekla: „Ja te podržavam od srca.“ Ako je nešto suđeno i ta karijera, ona neće pobjeći nigdje od tebe. Ako nije suđeno, onda nije – možda Bog ima neke druge planove za tebe.

Ali isto tako se nosim tim stavovima i kada sam ja u pitanju. Ne treba ništa u životu siliti, jer tu nema rezultata. Kada je nešto na silu, kada je na nekim vještačkim mišićima, kako bi se reklo – na aparatima, to ima vijek trajanja koji baš i nije tako dug – zaključila je ona za Telegraf.