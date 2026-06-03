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Bila u Modelsicama pa radila u kineskoj radnji: Prošla kroz tešku depresiju, sad se oglasila zbog Mine

Bila u Modelsicama pa radila u kineskoj radnji: Prošla kroz tešku depresiju, sad se oglasila zbog Mine

Autor Jelena Sitarica
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Nevena Stamenković se oglasila nakon što je Mina Kostić završila na psihijatrijskom liječenju

Nevena Stamenković se oglasila zbog Mine Kostić Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Bivša članica grupe "Models", Nevena Stamenković, oglasila se nakon što su se pojavili navodi da je svojevremeno bila u bolnici "Laza Lazarević". Ona je priznala da je prolazila kroz težak period, ali kaže da nikada nije bila hospitalizovana.

Nevena Adžemović Nevena models
Izvor: Instagram printscreen / stamenkovicnevena

Nevena kaže da je imala tešku depresiju, ali da je uspjela da prebrodi krizu.

- Nije istina da sam bila u "Lazi Lazarević", to moram kategorično da demantujem. Iza mene je veoma težak period, kada sam psihički bila loše. Borila sam se sa teškom depresijom, ali sam uz pomoć stručnjaka i ljekova koju su mi prepisali uspjela da prebrodim sve to. Sada sam dobro - rekla je Stamenkovićka za Informer.

Podsjetite se i kako je Nevena izgledala tokom najveće popularnosti:

Bivša pjevačica se potom osvrnula i na situaciju Mine Kostić.

- Pročitala sam za Minu i vidjela da i mene provlače sada po medijima. Žao mi je zbog nje, veoma. Vjerujem da je preopterećena... jadna žena... Nadam se da će biti dobro.

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Tagovi

nevena stamenković Mina Kostić Laza Lazarević modelsice

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