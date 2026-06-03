Nevena Stamenković se oglasila nakon što je Mina Kostić završila na psihijatrijskom liječenju
Bivša članica grupe "Models", Nevena Stamenković, oglasila se nakon što su se pojavili navodi da je svojevremeno bila u bolnici "Laza Lazarević". Ona je priznala da je prolazila kroz težak period, ali kaže da nikada nije bila hospitalizovana.
Nevena kaže da je imala tešku depresiju, ali da je uspjela da prebrodi krizu.
- Nije istina da sam bila u "Lazi Lazarević", to moram kategorično da demantujem. Iza mene je veoma težak period, kada sam psihički bila loše. Borila sam se sa teškom depresijom, ali sam uz pomoć stručnjaka i ljekova koju su mi prepisali uspjela da prebrodim sve to. Sada sam dobro - rekla je Stamenkovićka za Informer.
Podsjetite se i kako je Nevena izgledala tokom najveće popularnosti:
Bila u Modelsicama pa radila u kineskoj radnji: Prošla kroz tešku depresiju, sad se oglasila zbog Mine
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Bivša pjevačica se potom osvrnula i na situaciju Mine Kostić.
- Pročitala sam za Minu i vidjela da i mene provlače sada po medijima. Žao mi je zbog nje, veoma. Vjerujem da je preopterećena... jadna žena... Nadam se da će biti dobro.
Bila u Modelsicama pa radila u kineskoj radnji: Prošla kroz tešku depresiju, sad se oglasila zbog Mine