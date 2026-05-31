PORODIČNA MUZIČKA PRIČA KOJU VOLI CIJELA CRNA GORA: Forte Bend pred ljeto objavio novu pjesmu

Forte Bend novom pjesmom donosi ljetnju energiju i još jednom potvrđuje status jednog od najomiljenijih bendova u Crnoj Gori

Kada se pomene Forte Bend, mnogi će se složiti da je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih porodičnih muzičkih priča u Crnoj Gori. Bend koji čine otac Predrag Peđa Nedeljković i njegovi sinovi Nemanja, Nenad i Nikola godinama osvaja publiku širom države, kako nastupima uživo, tako i pjesmama koje redovno pronalaze put do slušalaca.

Ovoga puta, Forte Bend je publici predstavio novu pjesmu pod nazivom „Njeno ime ne spominjem“, numeru koja donosi nešto drugačiji zvuk od onoga na koji su navikli njihove fanove. Riječ je o pjesmi bržeg ritma, vedrije energije i prepoznatljive melodije, koja stiže upravo pred početak ljetnje turističke i muzičke sezone.

Nova numera nosi pozitivnu atmosferu i zarazan ritam koji lako osvaja na prvo slušanje, pa ne čudi što su prve reakcije publike na društvenim mrežama veoma pozitivne. Mnogi smatraju da bi upravo „Njeno ime ne spominjem“ mogla postati jedna od pjesama koje će obilježiti ljetnje svirke, proslave i druženja širom Crne Gore.



Ono što Forte Bend izdvaja na domaćoj sceni jeste činjenica da iza benda ne stoji samo muzika, već i snažna porodična priča. Zajednička ljubav prema muzici spojila je oca i tri sina u sastav koji već godinama uspješno gradi karijeru i stiče naklonost publike svih generacija.

Uz novu pjesmu objavljen je i spot koji prati energiju same numere, a članovi benda još jednom su pokazali da uspješno kombinuju moderan zvuk sa emocijom i prepoznatljivim stilom po kojem su postali poznati.

Ulaskom u novu ljetnju sezonu, Forte Bend je na najbolji način najavio ono što njihove brojne obožavaoce očekuje tokom narednih mjeseci – mnogo nastupa, dobre zabave i još muzike iz porodične radionice Nedeljkovića, predvođene novom pjesmom „Njeno ime ne spominjem“.