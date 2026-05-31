"10 godina pjeva, a ništa nije napravila": Desingerica udario po pjevačici, poručio joj da se zaposli kao stjuardesa

Reper Dragomir Despić reagovao na izjavu pjevačice da ga ne svrstava u pjevače

Pjevačica Katarina Grujić nedavno je privukla pažnju pratilaca odgovorima na Instagramu, gdje je, između ostalog, rekla da bi se javila Dragomiru Despiću Desingerici da ga vidi na koncertu, ali ga ne bi pozvala na binu.

Na pitanje koje joj je postavljeno na Instagramu o tome da li bi pozvala Desingericu da joj se pridruži na sceni u MTS Dvorani, Katarina je odgovorila otvoreno: “Ne, ne bih da pjeva jer nije isti stil, ali bih prišla da ga pozdravim.”

Reper Dragomir Despić Desingerica je na Katarinin komentar, reagovao savjetom da prestane da se bavi pjevanjem:

- Što se tiče Kaće Grujić, ne znam ko je to. Njoj se ni ne javljam kad je vidim jer ne znam šta pjeva. Može da me ne svrsta u pjevače, ali se tu ništa previše ni ne pita - rekao je, pa dodao:

- Jeste duže na estradi od mene, eto 10 godina je prisutna i ništa nije napravila, treba da se bavi drugim poslom - rekao je Despić, nakon čega je koleginici dao preporuku:

- Ne znam, možda može da bude stjuardesa, to bih joj preporučio ako je lijepa i visoka. Nije to ništa ružno, treba se baviti drugim stvarima ako ti ta jedna ne ide. Svako to treba da uradi ako ne uspije kao pjevač - poručio je Desingerica okupljenim medijima.

