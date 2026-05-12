Desingericu zaustavila policija: Divljao u Beogradu na vodi i popio kaznu, kamere snimile šta je posle uradio

Dragomir Despić Desingerica snimljen je kako nastavlja da vozi nedozvoljenom brzinom u naseljenom mjestu

Reper i član žirija Pinkovih zvezda, Dragomir Despić Desingerica, ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog incidenta u saobraćaju koji se dogodio u Beogradu na vodi.

Repera je tokom vožnje zaustavila policijska patrola nakon što je velikom brzinom vozio kroz ovaj dio grada.

Prema riječima prisutnih, luksuzni automobil kojim je upravljao Desingerica privukao je pažnju prolaznika još dok je prolazio ulicama Beograda na vodi, a ubrzo nakon toga zaustavila ga je policija.

Nakon kraćeg razgovora sa službenicima, reperu je napisana saobraćajna kazna zbog neprilagođene brzine u naseljenom mjestu.

Iako su mnogi očekivali da će nakon toga usporiti i mirnije nastaviti vožnju, kako se moglo vidjeti na snimku, Desingerica je nastavio po svom, a tinejdžeri koji su inače njegovi najveći fanovi sa oduševljenjem su ga snimali.

Pojedini su uzvikivali njegove stihove, dok su drugi pokušavali da zabilježe što bolji kadar za Tiktok i Instagram.

