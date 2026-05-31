Državljanin Srbije (25) uhapšen je u hotelskoj sobi u Zagrebu nakon što je policija kod njega pronašla pištolj sa municijom. Srbin došao u Hrvatsku da izvrši likvidaciju: Uhapšen u hotelu sa napunjenim pištoljem, ko je bio meta?

Državljanin Srbije star 25 godina uhapšen je u jednom hotelu u Zagrebu kada je kod njega pronađen pištolj sa pripadajućom municijom. Policajcima je rekao da je u Hrvatsku ušao nekoliko dana ranije, ilegalnim putem.

Vjeruje se da je zagrebačka policija spriječila ubistvo budući da je istragom utvrđeno da je došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacione aplikacije, organizovao likvidaciju. Za sada nije poznato ko je bio meta.

Podsjetimo, Policijska uprava u Zagrebu je saopštila da je 25-godišnji državljanin Srbije uhapšen na Trešnjevci u hotelskoj sobi, kao i da je kod sebe imao napunjen pištolj.

Policajci su, na osnovu operativnog rada, u sredu, 27. maja, u popodnevnim satima na području Trešnjevke ciljano pronašli osumnjičenog u hotelskoj sobi.

Muškarac kod sebe nije imao identifikaciona dokumenta, a policiji je izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije, kao i da je u Hrvatsku ušao ilegalno prije nekoliko dana.

Kod njega je pronađen pištolj sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo sedam komada municije, a sa oružja je bio delimično uklonjen fabrički broj.

Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 25-godišnjak došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacione aplikacije, organizovao ubistvo muškarca.

Oružje je nabavio suprotno odredbama Zakona o nabavci i posjedovanju oružja građana, s obzirom na to da je posjedovanje takvog oružja, municije i djelova oružja građanima zabranjeno.

Po završenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičenom je uz krivičnu prijavu zbog nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, kao i dogovora za izvršenje krivičnog djela, određen pritvor.