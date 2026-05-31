Uprava za saobraćaj raspisala je tender za izvođača radova na investicionom presvlačenju puta R11 Slijepač most – Pavino Polje – Trlica, dionica Krakalice – Dubočica.

Kako su naveli u saopštenju, procijenjena rijednost radova iznosi 1,36 miliona eura bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponuda je 25. jun.

Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a dužina dionice koja će biti obuhvaćena radovima iznosi oko 11 kilometara.

“Riječ je o nastavku radova na ovoj saobraćajnici, nakon što je u septembru prošle godine obnovljen asfalt na oko 9,5 kilometara puta, na dionici Trlica – Dubočica. Ova saobraćajnica ima poseban značaj jer predstavlja vezu Pljevalja sa Bijelim Poljem i Mojkovcem, odnosno sa auto-putem, a istovremeno je od velike važnosti za svakodnevni život i potrebe lokalnog stanovništva”, zaključuju iz Uprave za saobraćaj.