Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se Iran obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, što je ključna tačka spoticanja u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

Dok se činilo da su se dvije zemlje poslednjih dana približile sporazumu, Njujork tajms (New York Times) je juče izvijestio da je američki predsjednik pooštrio svoj predlog i poslao novu verziju teksta Teheranu.

Američki medij nije mogao detaljno da objasni promjene koje je predsjednik napravio. Međutim, prema veb-stranici Axios, Tramp želi čvršći stav Vašingtona o nekoliko pitanja koja lično smatra važnim, uključujući sudbinu iranskog nuklearnog materijala.

U intervjuu sa snajom Larom Tramp, snimljenom ranije ove nedelje i emitovanom juče na Foks njuzu (Fox News), predsjednik je ustvrdio da je dobio garancije da Teheran neće nabaviti nuklearno oružje, ni proizvodnjom ni kupovinom.

Nuklearno pitanje jedna od glavnih tačaka spoticanja

"Jedina garancija koja mi treba je da neće biti nuklearnog oružja. Složili su se sa tim i to je bilo veoma zanimljivo. U početku su rekli: 'Nećemo razvijati nuklearno oružje'. Rekao sam: 'Pa, šta bi se dogodilo da kupite nuklearno oružje?' Sada kažu: 'Nećemo razvijati i nećemo kupiti oružje ni na koji način'", izjavio je.

Tramp veruje da Sjedinjene Države polako, ali sigurno dobijaju ono što žele. "A ako ne dobijemo ono što želimo, stvari će se odvijati drugačije", dodao je.

Juče je američki ministar odbrane Pit Hegset napomenuo da su Sjedinjene Države "više nego sposobne" za rat protiv Irana ako pregovori propadnu.

Nuklearno pitanje jedna je od glavnih tačaka spoticanja između Sjedinjenih Država i Irana u ovim pregovorima o okončanju rata, koje je 28. februara pokrenula izraelsko-američka ofanziva protiv Islamske Republike.

CENTCOM: Zaustavili smo teretni brod koji je pokušavao da dođe do iranske luke

Sjedinjene Države i Izrael optužuju Teheran da pokušava da nabavi nuklearno oružje, što Iran poriče. Iran je do sada insistirao na tome da se nuklearno pitanje riješi kasnije, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju o kojem se trenutno raspravlja.

Rat je odnio hiljade života i potresa globalnu ekonomiju podizanjem cijena nafte. Druga glavna tačka sporenja je Hormuški moreuz, strateški plovni put za globalnu trgovinu ugljovodonicima, koji je Iran praktično zatvorio od početka rata. Sjedinjene Države su sa svoje strane nametnule blokadu iranskim lukama.

Vašington je potvrdio svoje protivljenje održavanju iranske kontrole nad tim pomorskim prolazom. Američka Centralna komanda (CENTCOM) juče je izvestila da je zaustavila teretni brod pod gambijskom zastavom koji je pokušavao da dođe do iranske luke, ispalivši projektil na njegovo mašinsko odeljenje.

Prema izvorima unutar iranske pomorske zajednice koje je citirala novinska agencija Tasnim, Sjedinjene Države i dalje sprečavaju iranske komercijalne brodove da uđu u iranske vode.

IRGC: Oborili smo američki dron

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološka vojska Islamske Republike, tvrdi da je oborio američki dron MQ-1 za koji je naveo da se pripremao da uđe u iranske teritorijalne vode kako bi sproveo "neprijateljske operacije".

Među svojim zahtjevima upućenim Vašingtonu, Teheran poziva na oslobađanje milijardi dolara iranske imovine koju su Sjedinjene Države zamrzle. Iranska državna televizija juče je, pozivajući se na nezvanični transkript teksta, tvrdila da memorandum o razumevanju o kojem se raspravlja predviđa oslobađanje 12 milijardi dolara u roku od 60 dana.

Iran takođe zahteva prekid borbi u Libanu, gdje se njegov saveznik Hezbolah i Izrael sukobljavaju od 2. marta, uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila, a koji se nije poštovao.