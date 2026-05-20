"Sve je to namješteno": Desingerica žestoko isprozivao stručni žiri na RTS-u, udario i na takmičenje

Autor Đorđe Milošević
On se osvrnuo i na muzičko takmičenje "PZE" i istakao da po njegovom mišljenju samo publika treba da glasa.

Desingerica rekao kandidatu da mu je tata i da ga je stvorio Izvor: Yourube printscreen/Pinkove zvezde

Reper Dragomir Despić, poznatiji javnosti kao Desingerica, stigao je raspoložen na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde".

Tom prilikom progovorio je o Evroviziji, otkrio je zašto ne bi učestvovao, a priznao je i šta misli o ovogodišnjoj pobjedničkoj numeri.

"Izašla mi je pjesma i prije nego što je bila Evrovizija. Odmah sam rekao da to mora da pobijedi. To je nešto što je drugačije, ostali se svi nešto valjaju po podu. Ne znam da li bih se prijavio, ne volim to takmičenje, nije pravedno i pošteno. Nemam šta da probam, to je poenta, ja ne probavam. Ako neko ima ambicije, ja ne bih to kvario nekome. Tu mora pun gas. To ti je đavolja rabota. Tu ne prolazi ništa što je lagano, vidjećemo. Ako nekome ne kvarim sreću, možda nekad", rekao je Desingerica.

Desingerica tvrdi da ako si pobeijdio na velikom takmičenju to ne mora da znači da ćeš postići uspjeh u karijeri.

"Ako pobijediš na Evroviziji, niko ne kaže da ćeš ti posle toga da napraviš neki posao i da te neko sluša. Ti si napravio takmičarsku pjesmu, nigdje to neće da se pušta u klubu, to ne pravi lovu. Imam prostora da budem na Evroviziji, ali ne znam da li imam vremena da se bakćem sa tim. To je dosta namješteno takmičenje, ne budi mi nikakvu emociju ni motivaciju da ja idem tamo. Ispod časti mi je da idem tamo. Ja mogu da odem ako je pošteno. Ja znam koliko mogu sebe da dam", rekao je Desingerica.

On se osvrnuo i na muzičko takmičenje "PZE" i istakao da po njegovom mišljenju samo publika treba da glasa.

"Kod nas samo publika treba da glasa na PZE, zamisli da ja dođem kao neko ko je uspješniji od cijelog žirija, koji su tu parametri?"

