UDAJE SE ZA NEKOLIKO DANA, U EMISIJU DOŠLA BEZ BRUSA: Vanja smršala 7 kila, pa se razgolitila - Ne smeta mu moj dekolte!

Vanja Mijatović će uskoro reći "da" svom vereniku Aleksandru.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Vanja Mijatović će u sredu, 12. oktobra, reći "da" svom vereniku Aleksandru, a o njihovoj ljubavi govorila je u emisiji "Magazin In" u kojoj se pojavila u provokativnom izdanju.

Priznala je da je partneru, odnosno budućem suprugu, špijunirala telefon na početku veze, kao i da joj je najlepše bilo kada su se tek upoznavali, ali i da mu ne smeta što možda pokazuje "previše".

"Ne smeta mu da imam dekolte. Nema neki problem s tim. Kaže mi kada ću, ako ne sada. Meni je najlepši period bio taj početak, jer smo se mi viđali, ali jedno mesec, dva navodno poslovno. Mi smo se viđali navodno poslovno prvo, ali smo se sviđali jedno drugom, samo nismo to izgovarali. Donosio mi je katalog, kao da ja vidim, a onda to zaboravimo, niti smo to videli, niti bilo šta. To mi je bilo jako simpatično i najlepši deo veze, odnosnotaj period pre veze", ispričala je Vanja, pa otkrila koliko je ljubomorna.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Sve je ok, tu je bitan partner. Ja sam jako nepoverljiva i ovo je prvi muškarac kojem verujem. Na početku sam mu proveravala telefone. On sada, niti mi daje povoda da budem ljubomorna, niti išta... Mogla bih da ga pustim gde god", priznala je Vanja Mijatović, koja do svadbe planira da smrša još nekoliko kilograma.

