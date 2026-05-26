Porodica Balašević o tome zašto žele da zaštite Đoletove pjesme: "Jakov je napravio karijeru zbog Olivere"

Porodica Balašević objašnjava zašto žele da zaštite Đoletove pjesme, i ističe važnost mjere u izvođenju njegovih djela.

„Dok se svakog ljeta u Veloj Luci na Korčuli pred desetinama hiljada ljudi pjevaju pjesme Olivera Dragojevića, uspomena na Đorđa Balaševića u Novom Sadu živi mnogo tiše – kroz radio, privatna okupljanja i emociju publike koja njegove stihove i dalje doživljava lično i intimno.

Upravo ta razlika otvorila je u emisiji „Štafeta” na Una televiziji pitanje – gdje je granica između čuvanja umjetničkog nasljeđa i prava publike da pjesme velikih autora nastave da žive?”

„Prijatelj i publicista legendarnog kantautora Bogomir Mijatović smatra da se Oliver Dragojević i Đorđe Balašević ne mogu porediti na isti način, jer je „Oliver bio vrhunski izvođač, a Balašević kantautor”, ali i da su emocije publike često znale da odu dalje od onoga što bi sam Balašević želio.

„Ono što su organizovali za Đoletov ispraćaj, ti čamci na Dunavu, kopija je ispraćaja Olivera Dragojevića. Pa Oliver je ispraćen čamcima jer je umro u Splitu, a rođen u Veloj Luci gdje je želio da ga sahrane, zbog toga čamci. Čemu čamci na Dunavu za Đoleta? Nije ni sjeo u čamac nikada”, rekao je Mijatović.

Ipak, ostaje nadimak koji je Balaševića pratio tokom karijere pa i kasnije, a koji bi mnogi povezali sa ovom simbolikom rijeke i čamaca, a to je – Panonski mornar.

S druge strane, Jelena Beba Balašević objašnjava da porodica nema ništa protiv izvođenja Đoletovih pjesama, ali da problem nastaje kada se izgubi mjera.

„Đoletove pjesme mogu da se izvode, i izvode se i prave neke nove klince i neke nove karijere, i to je super. Vidimo da je mali Jakov Jozinović napravio karijeru zbog toga što je izvodio pjesmu „Olivera”, i to je super i niko mu, naravno, ništa nije rekao, niti zabranio. Naprotiv”, kaže Beba.“

„Ipak, dodaje da postoje situacije koje porodica ne može da prihvati.

„Ali postoji jedan dio onih, recimo imamo neki potpuno izmišljeni tribjut bend, koji prodaje u Hrvatskoj ulaznice za 120 eura i dobiješ bocu vina u nekom pabu… to jednostavno ne može. Ne radi se o parama, radi se o mjeri. Oni nemaju mjeru, oni parazitiraju na njegovom djelu jer nažalost očigledno ne mogu da zarade ni na jedan drugi način”, poručila je Beba Balašević.

Ona kaže da je Đole bio mišljenja da izvođenje njegovih pjesama od tribjut bendova zapravo predstavlja karaoke memorijal:

„Mi samo želimo da postoji red. Imamo tribjut bendove zvanične, to su momci koje je tata poznavao i sa kojima je ostvario jednu relaciju, kojima je na kraju krajeva i dao blagoslov da rade i to bi trebalo da bude dovoljno. Ne bi trebalo da bude sad 500 tribjut bendova, već oni koje je autor za to odobrio.”“

„Beba ističe da su brat Aleksa, sestra Jovana i ona zakonski nasljednici autorskih prava i da vode brigu o tome:

„Nije ti to uvijek prijatno, jer tu nailaziš na nerazumne ljude koji bi da jednostavno žive od tog njegovog djela. Za nas se najmanje radi o parama. Za sve druge se radi o parama i onda ti je teško da tu uđeš u polemiku i objasniš.”“

