"Ukočila mu se vilica, sakrio se iza stuba": Kebina ljubavnica o susretu sa ćerkom koju pjevač nije priznao

Ljiljana Jevremović otkrila je kako je izgledao susret Dragana Kojića Kebe sa nepriznato ćerkom koju mu je rodila.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV

Ljiljana Jevremović je devedesetih i početkom 2000-ih godina bila jedna od najtraženijih tekstopisaca u našoj zemlji, a u centru pažnje našla se kada je vodila sudski spor sa Draganom Kojićem Kebom kako bi dokazala da je otac njene ćerke.

Tvrdila je da je Keba sa njom svojevremeno imao kratku aferu, u kojoj su dobili ćerku. Ljiljana je godinama vodila sudski spor sa Kojićem kako bi se dokazalo očinstvo, a to je i uspjela prije nekoliko godina, zbog čega je pjevač bio dužan da joj isplati zaostale alimentacije.

Zbog kamata taj dug je došao do cifre od 100.000 eura zbog čega se Kojić žalio sudu, pisali su mediji. Sada je Ljiljana po prvi put ispričala kako je izgledao jedan susret njene ćerke sa Kebom koji se završio na ružan način.

"Na prvu loptu kažem 'ne', oni su se vidjeli samo kada su vadili krv za analizu. Mene su psiholozi savjetovali da ja nju posle devete godine pitam da li hoće da ide sa mnom u sudnicu, pa može da bude na hodniku i da ga vidi, ona je uvijek govorila ne, ali kada je imala 11 godina, Keba i ja smo se sudili oko zaostale alimentacije i ja sam je pitala da li hoće sa mnom, očekivala sam da kaže ne, međutim je tada rekla da hoće. Mi smo bile na vrhu stepenica, a on je bio pri dnu. Sud se renovirao pa smo bili izmješteni na potkrovlje, neki uzan hodnik je bio, mogao si da se naslonih na jedan zid a da rukom dotakneš drugi. Tada smo mi stajale tu, ona je malo kuckala u telefon, malo ga je gledala", započela je.

Izvor: Grand TV/screenshot

"On kada je nju video, ukočila mu se vilica i ispala mu žvaka iz usta, sakrio se iza nekog stupa, pa stavio naočare za sunce možda je mislio da ga tako neće vidjeti – ne znam šta je vidio. Kada je ulazio u sudnicu ona je sjela sa strane na neku klupu, i kada je izlazio, ona mi je to kasnije pričala, pošto je hodnik uzan, ona je sjela na klupu i pružila noge do drugog zida i kaže gleda da li da skloni noge ili ne, pa reko da ne skloni i on se sapleo i produžio dalje. Ova priča ima nastavak ali ja ću da zaplačem ako počnem da pričam. Nije sada vrijeme da to ispričam, a ne znam ni da li će ikada biti. Svako ko se druži sa njim biće ga sramota ako ja to izgovorim, a trenutno nisam u stanju da kažem šta se desilo."

