Udaje se bivša Kebina ljubavnica: Uhvaćena u zlatari dok bira prsten, evo ko je budući mladoženja

Ljiljana Jevremović uskoro staje na ludi kamen.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/kurir

Bivša partnerka Dragana Kojića Kebe, tekstopisac Ljiljana Jevremović, izgleda da je napokon pronašla svoju srodnu dušu. Ekipa Kuira juče ju je srela u jednom beogradskom tržnom centru, u zlatari.

Pogledajte:

Ljiljana je bila vidno raspoložena, nasmijana i opuštena, a kako se čulo tokom kratkog telefonskog razgovora, u šoping mol nije došla tek onako, već sa posebnim razlogom da preuzme vjerenički prsten koji ju je čekao u jednoj poznatoj zlatari.

Budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je prije nekoliko mjeseci otkrio svoja osjećanja.

Podsjetimo, godinama unazad, Ljiljana je bila tema javnosti ne samo zbog uspjeha na poslovnom planu, već i zbog turbulentnog odnosa sa nekadašnjim partnerom Draganom Kojićem Kebom sa kojim je dobila vanbračnu ćerku Inu, koji je godinama punio novinske stupce.

Nije imala sreće u lubavi

Nakon svih uspona i padova kao i pravnih borbi i razočaranja, Ljiljana se povukla iz javnosti, i započela potpuno drugačiji život. Danas, kako sama priznaje, živi "u ilegali", daleko od reflektora, kamera i estradnih intriga.

Umjesto glamura, i estrade odabrala je drugi put, te danas radi kao prodavačica i ne krije da joj takav život prija, jer joj donosi stabilnost i unutrašnji mir.

Sada se čini i da joj se osmjehnula sreća na ljubavnom planu.