"Biću dobra majka": Tea Tairović progovorila o trudnoći, pa se osvrnula na upoznavanje sa suprugom

Popularna pjevačica Tea Tairović govorila je o ljubavi na prvi pogled i svojim željama za budućnost.

Popularna pjevačica Tea Tairović otvorila je dušu o svom privatnom životu i otkrila detalje o bračnoj sreći. Opisala je kako je izgledao njen prvi susret sa sadašnjim suprugom, ističući da trenutno uživa u potpunom emotivnom balansu.

Tea je priznala da u budućnosti želi da se ostvari kao majka, ali da nigdje ne žuri, te da djecu planira onda kada se sve kockice potpuno slože. Kako sama tvrdi, trenutno je presrećna jer je u njenom životu sve došlo na svoje mjesto.

„Sigurno da želim djecu sa njim, naravno. Kad će to biti, ne mogu da kažem, ali sigurno i naravno da to planiram“, rekla je pjevačica.

„Moram da kažem nešto što je društveno neprihvatljivo, ali mi je posao uvijek najvažniji. Cijeli svoj život, sve što imam, posvetila sam ovom poslu.

Posao me nikada nije slagao niti iznevjerio. Mogu da kažem da se trudim da budem dobra supruga, ćerka i da ću sjutra biti dobra majka. Ljudi koji me okružuju potvrđuju da sam u svemu tome dobra.“

Ljubav na prvi pogled

Tea Tairović opisala je susret sa sadašnjim suprugom, navodeći da joj je već tada sve bilo jasno.

„Ne umijem da objasnim, znala sam to. Mislim da je on tek kasnije shvatio da sam ja žena njegovog života, ali je to bila zaljubljenost za cio život“, rekla je Tea u emisiji Premijera - Vikend specijal.