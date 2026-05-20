Tea Tairović predstavlja Srbiju na Pjesmi Evrovizije? Već zna na kom jeziku će pjevati, a evo šta misli o Lavini (Video)

Pjevačica Tea Tairović rekla da se nada da će uspjeti da ispuni uslove

Pjesma Evrovizije se tek završila pobjedom bugarske predstavnice Dare, a dok traje drama u kom gradu će biti organizovan sledeći muzički spektakl, čini se da već imamo jednu poznatu učesnicu.

U pitanju je pjevačica Tea Tairović, koja je otkrila da je spremna da predstavlja Srbiju na Pjesmi Evrovizije.

"Ja sam dala nadu da ću učestvovati. Nadamo se, zavisi od nekih mojih kriterijuma koje moram da ispunim, ali mislim da ću ih ispuniti", rekla je Tea i otkrila da već zna i na kom jeziku bi pjevala.

"Sigurno bih ubacila i neki strani jezik. Evropska publika ne govori jezike sa ex jugoslovenskih područja, pa da bi se čisto znalo u pesmi o čemu pjevamo".

Tea se potom osvrnula na pobjednicu Daru, ali i nahvalila momke iz Lavine i nazvala ih "sjajnim". Kada je riječ o njihovom plasmanu, za MONDO je otkrila i zašto se nisu našli u top 5.

