Novogodišnja magija u domu Tanje Savić: Folkerka nije štedjela, a jelka ostavlja bez daha (Foto)

Tanja trenutno provodi vrijeme sa svojom porodicom.

Izvor: Kurir

Brojne javne ličnosti decembar koriste da, osim nastupa, malo više vremena provedu i sa svojom porodicom, naročito jer mnogi od njih rade za doček Nove godine.

Tako je nezaobilazno i kićenje raskošnih domova, a sada je i folk zvijezda Tanja Savić pokazala kako je ukrasila porodični dom.

Jelka do plafona je svima oduzela dah, a na njoj se nalazi mnoštvo lampica, cvjetova, loptica, Deda Mrazića i ukrasa koji su učinili novogodišnje drvo čarobnim.

Ono što je posebno privuklo pažnju i oduševilo njene pratioce jeste praznična mašnica koju je ponio njen kućni ljubimac.