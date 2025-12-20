Tanja trenutno provodi vrijeme sa svojom porodicom.
Brojne javne ličnosti decembar koriste da, osim nastupa, malo više vremena provedu i sa svojom porodicom, naročito jer mnogi od njih rade za doček Nove godine.
Tako je nezaobilazno i kićenje raskošnih domova, a sada je i folk zvijezda Tanja Savić pokazala kako je ukrasila porodični dom.
Novogodišnja magija u domu Tanje Savić: Folkerka nije štedjela, a jelka ostavlja bez daha (Foto)
Jelka do plafona je svima oduzela dah, a na njoj se nalazi mnoštvo lampica, cvjetova, loptica, Deda Mrazića i ukrasa koji su učinili novogodišnje drvo čarobnim.
Ono što je posebno privuklo pažnju i oduševilo njene pratioce jeste praznična mašnica koju je ponio njen kućni ljubimac.