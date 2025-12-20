logo
Novogodišnja magija u domu Tanje Savić: Folkerka nije štedjela, a jelka ostavlja bez daha (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Tanja trenutno provodi vrijeme sa svojom porodicom.

Novogodišnja magija u domu Tanje Savić Izvor: Kurir

Brojne javne ličnosti decembar koriste da, osim nastupa, malo više vremena provedu i sa svojom porodicom, naročito jer mnogi od njih rade za doček Nove godine.

Tako je nezaobilazno i kićenje raskošnih domova, a sada je i folk zvijezda Tanja Savić pokazala kako je ukrasila porodični dom.

Jelka do plafona je svima oduzela dah, a na njoj se nalazi mnoštvo lampica, cvjetova, loptica, Deda Mrazića i ukrasa koji su učinili novogodišnje drvo čarobnim.

Ono što je posebno privuklo pažnju i oduševilo njene pratioce jeste praznična mašnica koju je ponio njen kućni ljubimac.

