Pripadnici MUP-a uhapsili su M. M. (22) zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji. Osumnjičeni je zadržan do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. M. (22) iz Kule, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on, juče oko 14 časova, na ulici u Vrnjačkoj Banji, nakon kraće rasprave, sedamnaestogodišnjaku iz ovog mesta nožem nanio ubodnu ranu u predelu stomaka.

Povređeni je zbrinut u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, gde su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je manja količina biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, pa će protiv njega biti podnijeta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćeno držanje opojnih droga.

M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

