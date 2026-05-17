Navijači Fiorentine nikada nisu oprostili Dušanu Vlahoviću odlazak u Juventus i više puta su ga vrijeđali i prozivali. Sada je dao gol Srbin "violi", ali - sudija ga je poništio.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Dušan Vlahović je postigao prvi gol u karijeri protiv Fiorentine, a onda mu je taj gol poništen. Nakon što je "viola" povela u prvom poluvremenu u Torinu, u drugom dijelu igre "stara dama" je napadala i konačno pogodila u 70. minutu. Proslavio je pogodak Dušan Vlahović, a onda je sve stalo.

Srpski napadač je bio sam u petercu kada mu se odbila lopta i zakucao je loptu u mrežu bivšeg kluba, ali nakon što je Vlahović proslavio gol, sudija Davide Masa je pogledao video i utvrdio da je Srbin bio u ofsajdu. Pogledajte tu situaciju:

Vlahović je drugi put poslije novembra bio starter u timu Juventusa, a nakon što mu je gol poništen ostao je na terenu. Probao je uvođenjem Boge, Žegrove i Tirama da promijeni nešto trener, ali pogodak Ndura je ostavio Fiorentinu u vođstvu.

U slučaju poraza Juventus će na kolo do kraja italijanskog prvenstva ostati bez mjesta koje vodi u Ligu šampiona. Kako sada stvari stooje Napoli se plasirao u Ligu šampiona, Milan je treći, Roma četvrta, a i Komo je sa 68 bodova ispred Juventusa.

Ipak nije samo zbog toga želio ovaj gol Dušan Vlahović. On je iz Partizana kao klinac otišao u Fiorentinu, tu je postao ključni igrač, ali kada je otišao u Juventus redovno su ga navijači vrijeđali.

