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Isplivao stravičan snimak nakon ubistva glumca iz "Top Gana": Osumljičeni mirno šetao nakon jezivog napada

Isplivao stravičan snimak nakon ubistva glumca iz "Top Gana": Osumljičeni mirno šetao nakon jezivog napada

Autor Ana Živančević
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U Los Anđelesu je ubijen 81-godišnji glumac Džejms Hendi. Policija istražuje okolnosti napada i identifikovala osumnjičenog kao sina njegove djevojke.

Isplivao stravičan snimak nakon ubistva glumca iz "Top Gana": Osumljičeni mirno šetao nakon jezivog Izvor: Printscreen

Glumac Džejms Hendi, poznat po ulogama u filmovima među kojima su "Top Gan: Maverik", "Raketaš"  i "Džumanji", identifikovan je kao žrtva fatalnog napada nožem koji se dogodio u sredu u Los Anđelesu, saopštila je policija.

Policijska uprava Los Anđelesa saopštila je da su policajci u sredu odgovorili na prijavu o "nepoznatom problemu" u gradskoj četvrti Tarzana, gdje su u prednjem dvorištu jedne kuće pronašli Hendija sa ubodnom ranom u predjelu grudi.

On je prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim. Policijska uprava Los Anđelesa je u četvrtak identifikovala žrtvu kao 81-godišnjeg glumca.

Prema navodima LAPD-a, osumnjičeni je pozvao hitne službe i rekao: "Ja sam sin čovječiji, upravo sam ubio čovjeka grijeha."

Nadzorna kamera sa susjednog objekta zabilježila je muškarca koji se kretao trotoarom u neposrednoj blizini mjesta zločina. Prema izveštajima američkih medija, osnovano se sumnja da je na snimku četrdesetčetvorogodišnji Majkl Gledhil, sin Hendijeve partnerke. Na video-zapisu se vidi kako osumnjičeni hoda ulicom i u nekoliko navrata dodiruje lice.

U trenutku zabilježenom na kamerama, muškarac je nosio plave pantalone i majicu ružičaste nijanse. Posebnu pažnju javnosti privuklo je njegovo izrazito mirno ponašanje, s obzirom na to da se, prema tvrdnjama policije, u tim trenucima tragični događaj već odigrao.

Istražitelji terete 44-godišnjeg Majkla Gledhila, sina Hendijeve djevojke, da je izbo glumca, iako nadležni organi još uvijek nisu otkrili motiv koji stoji iza ovog napada.

Policija je saopštila da je Gledhil mahnuo policajcima koji su dolazili na lice mjesta i rekao im da je on osoba koju traže.

Gledhil, koji je živio sa svojom majkom i Hendijem, uhapšen je i priveden pod sumnjom za ubistvo. Kaucija je određena na 2 miliona dolara.

Iz LAPD-a je saopšteno da je ovaj napad izolovani incident i da nema daljnje opasnosti po javnost.

Prema podacima sa sajta IMDb, Hendi se tokom svoje karijere pojavio u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, uključujući uloge u ostvarenjima "Top Gan: Maverik", "Raketaš" i "Džumanji".

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Tagovi

ubistvo Džejms Hendi

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