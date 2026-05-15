Drugi dobijali po 2,5 miliona, a naša Marija bombonjeru: Dovela Evroviziju u Srbiju, Tadić je iskulirao za 80.000 €

Dok sa nestrpljenjem čekamo finale Evrovizije, nismo mogli da se ne sjetimo i Marije Šerifović koja je dovela svijet u Beograd, a za to nikada nije dobila nagradu kakvu zaslužuje

Iza nas je drugo polufinalno veče Evrovizije, i sada je konačno poznat spisak zemalja, ali i njihov redosled kojim će još jednom prezentovati svoje pjesme.

Podsjetimo, Srbija nastupa deveta, a iako je konkurencija žestoka, "Lavina" i dalje se dobro kotira na kladionicama, te su mnogi ubijeđeni da srpski metalci imaju realne šanse za pobjedu.

Pogledajte spisak finalnih izvođenja:

Ipak, ne možemo da se ne zapitamo i kakvu će nagradu dobiti žestoke Nišlije ukoliko pobijede na Evroviziji, s obzirom da je Marija Šerifović svojevremeno neslavno prošla.

Od Tadića bombonjera

Iako je pjevačica dovela svijet u Beograd te davne 2008. godine, interesantno je da je za to nagrađena samo bombonjerom i kravatom od tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.

"Kroz istoriju smo to mogli da vidimo, bilo da je u pitanju muzika, umjetnost, bilo koja od tih sfera koja zaslužuje bilo kakvu vrstu oduženja, da se to gotovo nikada nije dešavalo. Tako da, meni to ne smeta. Ja sam svoju najveću zahvalnicu - aplauz, dobila od ljudi koji su tu već punih 20 godina, koji zajedno sa mnom stare. Što se države tiče, to me nešto previše ni ne interesuje, sve sam sama sebi obezbijedila i omogućila, ne bi me nešto posebno razgalilo " rekla je ona tada.

Prisjetila se i prijema na koji je otišla i razgovora koji je imala sa Borisom Tadićem.

"Sjećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 eura kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. On je pitao: "Šta mogu da učinim za Vas?". Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina " rekla je Marija.

Šta je danas nagrada na Evroviziji

Iako pobjeda na Evroviziji donosi prestiž i može značajno doprinijeti karijeri izvođača, sama pobjeda na međunarodnom nivou ne nosi novčanu nagradu. Umjesto toga, pobjednik dobija stakleni trofej u obliku mikrofona, dok autori pjesme dobijaju manje replike trofeja.

Zemlje ponekad nagrađuju svoje predstavnike, te je tako svojevremeno, Končita Vurst dobila 2,5 miliona eura od Austrije.

Pogledajte kako Končita danas izgleda: