Iako su Đina Džinović, Ema Cepter i Aleksandra Popović odrasle u velikom bogatstvu, svaka od njih je izabrala potpuno različit životni put.

Izvor: Instagram printscreen/djinadzinovic, Instagram printscreen/byemmazepter

Najbogatije srpske naslednice od malih nogu odrastaju u luksuzu, ali je svaka od njih izabrala potpuno drugačiji životni put.

Dok se Đina Džinović, ćerka Meline i Harisa Džinovića, redovno eksponira u javnosti, pri čemu je njen odnos s ocem bio tema brojnih medijskih napisa nakon razvoda roditelja, Aleksandra Popović se opredelila za znatno skromniji i povučeniji život.

Pogledajte njihove fotografije:

Vidi opis Gde su sada 3 najbogatije ćerke u Srbiji: Ona nasledila 280 stanova i nestala iz javnosti, druge se otac odrekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/ djinadzinovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram printscreen/djinadzinovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/printscreen/djinadzinovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Dejan_Milicevic Br. slika: 11 11 / 11

Sa druge strane, Ema Cepter, usvojena ćerka Filipa i Madlene Cepter, živi u inostranstvu gde je nakon završenih studija pokrenula sopstvenu kompaniju.

Haris se javno odrekao Đine, pa se pomirili

Đina je pre nekoliko meseci odlučila da se preseli u Barselonu, a nakon razvoda roditelja Harisa i Meline, ćerka je odlučila da stane na majčinu stranu. Prisustvovala je luksuznom venčanju u Monte Karlu na kome je Melina rekla sudbnosno "da" 21 godinu starije milioneru Džefriju Polu Arnoldu Deju.

Pogledajte kako je Melina izgledala na venčanju:

Đina navodno nije stigla na sam čin venčanja, ali se sutradan uslika na luksuznoj jahti svog očuha.

Vidi opis Gde su sada 3 najbogatije ćerke u Srbiji: Ona nasledila 280 stanova i nestala iz javnosti, druge se otac odrekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Haris Džinović je nakon ovoga priznao da nije u sjajnim odnosima sa ćerkom, dok sa sinom Kanom i dalje živi u porodičnoj kući.

"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!' Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući", zaključio je Džinović.

Ipak, pre neki dan se pojavila informacija da se Đina vratila kod oca u Beograd, a Haris se oglasio tim povodom.

"Mislim da decu treba ostaviti po strani. Zašto bi deca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada?", rekao je Haris.

Usvojena ćerka Ceptera završila fakultet

Ema Cepter redovno objavljuje fotografije sa različitih svetskih destinacija, ali takođe otvoreno govori o ličnim izazovima, prvenstveno onima koji se tiču mentalnog zdravlja. Ona je nedavno priznala da je osetila veliki pritisak zbog stalnog fokusa javnosti, zbog čega je donela odluku da se privremeno povuče sa društvenih mreža.

Pogledajte kako izgleda Ema Cepter:

"Uzela sam nekoliko dana da se resetujem. Minimalizovala sam stvari koje moram da uradim i pokušala da idem napolje i uživam u životu malo više. Provodila sam vreme u prirodi, šetala više, bila u sadašnjem trenutku, igrala se sa psima. Mogu iskreno da kažem, iako još uvek osećam stres i anksioznost, osećam se bolje svesno bez telefona. Učim da ne stavljam toliki pritisak na sebe i da se svet neće raspasti, ako samo dišem i uzmem vazduha", napisala je Ema Cepter.

Pogledajte njene objave:

Vidi opis Gde su sada 3 najbogatije ćerke u Srbiji: Ona nasledila 280 stanova i nestala iz javnosti, druge se otac odrekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: kingzepter / Instagram Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/printscreen/byemmazepter Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: kingzepter / Instagram Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: kingzepter / Instagram Br. slika: 6 6 / 6 AD

Inače, Ema je završila master za psihologiju u Londonu, a svečanoj ceremoniji dodele diploma prisustvovao je i njen otac.

Pored visokog obrazovanaj, Ema je lansirala svoj prvi parfem. Mlada preduzetnica je proizvod predstavila u Kanu, na manifestaciji koju su pomno ispratili mediji.

Ema je i zvezda reklame za parfem koji nosi naziv "Rise", a snimljen je pored bazena porodične kuće, s čije terase se vidi pogled na more.

Vidi opis Gde su sada 3 najbogatije ćerke u Srbiji: Ona nasledila 280 stanova i nestala iz javnosti, druge se otac odrekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/kinzepter Br. slika: 9 9 / 9 AD

Aleksandra pokrenula sopstveni biznis

Ćerka estradnog maga Saše Popovića, Aleksandra, ne voli da se eksponira u javnosti, a njen otac je svojevremeno otkrio da je njegova nasledica i te kako skromna.

Pogledajte njihove fotografije:

"Ona kaže, jednom ili dva puta mesečno: 'Tata, daj mi bankovnu karticu'. Ja joj dam karticu, ona pita koliko ima para? Ja kažem, 'koliko ti treba?' Pa kaže, 'našla sam sandale od 5.500 dinara, našla sam tri majice to je ukupno 5.700 dinara i našla sam troje nekih lanenih, sve ukupno nekih 14.000 dinara', eto", rekao je Popović.

Vidi opis Gde su sada 3 najbogatije ćerke u Srbiji: Ona nasledila 280 stanova i nestala iz javnosti, druge se otac odrekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 5 5 / 5

Aleksandra i pored velikog broja stanova i automobila je rešila da sama zarađuje svoj novac, pa je počela da se bavi izradom nakita.

Nedavno se pojavila informacija da je njena majka Suzana Jovanović nakon smrt Saše Popovića nasledila vilu na Bežanijskoj kosi, čak 280 stanova i 48 lokala, dva apartmana u Opatiji, kao i nekoliko luksuznih automobila.