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Razveo se nakon 24 godine braka, pa oženio ćerku muzičara: Ovo je istina o odnosu Petra Graša i Danijele Martinović

Razveo se nakon 24 godine braka, pa oženio ćerku muzičara: Ovo je istina o odnosu Petra Graša i Danijele Martinović

Autor Ana Živančević
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Petar Grašo i Danijela Martinović raskinuli su 2021. godine nakon 24 godine veze, a pevač se ubrzo venčao sa Hanom Huljić.

Razveo se nakon 24 godine braka, pa oženio ćerku muzičara: Ovo je istina o odnosu Petra Graša i Dani Izvor: YouTube/PETAR GRAŠO (official)

Hrvatski muzičar Petar Grašo (50) i pevačica Danijela Martinović (54) bili su u vanbračnoj zajednici 24 godine, a onda su se rastali 2021. godine, što je iznenadilo regionalnu javnost. Petar je ubrzo uplovio u ljubavnu vezu sa Hanom Huljić, ćerkom Petrovog kolege Tončija Huljića.

Petar i Hana su se venčali 2022. godine. Iste godine dobili su ćerku Albu, a dve godine kasnije i sina Tonija.

Nakon raskida Petra i Danijele, pevačica se o bivšem i prekinu duge ljubavne veze nikada nije oglasila konkretno. Uplovila je 2022. godine u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom i rok pevačem. O roditeljskoj ulozi u kojoj se nije ostavila govorila je jednom prilikom i istakla da joj je velika želja da bude majka.

Sa druge strane, Petar Grašo je trpeo razne osude na društvenim mrežama. Optuživali su ga je ostavio Danijelu zbog toga što nisu imali potomstvo. Pevač je jednom prilikom iskomentarisao napade na internetu na njega i otkrio u kakvom su odnosu Danijela i on nakon prekida duge ljubavne veze i zajedničkog života.

"Kod nas je sve čisto i jasno, ostali smo u dobrim odnosima. Ne bih znao kako da komentarišem, niti šta da kažem za sve one tekstove koji su se o nama u prethodnom periodu pojavljivali u medijima. Zanimaju me komentari stručnih ljudi. Mišljenje najmilijih po pitanju privatnog života takođe uvažavam. Recimo, kada mi saopšte da sam nešto zeznuo nastojim da se popravim, ne obazirem se na komentare onih koji o meni stiču mišljenje na osnovu članaka koje retko čitam. Mada čak ni tada nemam problem s hejterima", ispričao je pevač za "Story" 2022. godine.

"Razumem ljude zbog čega im je interesantno da pročitaju nešto više o meni, budući da nemam običaj da iznosim detalje iz spavaće sobe ili kafane u kojoj pijem rakiju. Takođe sam svestan da im je interesantan moj brak sa Hanom Huljić i njeno blagosloveno stanje."

Izvor: Blic/ MONDO

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Petar Grašo Danijela Martinović

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