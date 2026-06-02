Američki predsjednik Donald Tramp žestoko je napao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog eskalacije sukoba u Libanu i lično zaustavio planirani napad na Bejrut, saznaje Axios.

Izvor: Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp žestoko je napao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora, optužujući ga za opasnu eskalaciju sukoba u Libanu i potpunu nezahvalnost, potvrdila su za portal Axios dva američka zvaničnika i izvor blizak Bijeloj kući.

Tramp je tokom razgovora upotrijebio izuzetno rječnik pun psovki, nazvao Netanjahua „ludim“ i lično naredio hitno zaustavljanje izraelskog plana za bombardovanje Bejruta. Ovaj dramatičan poziv uslijedio je neposredno nakon što je Iran zaprijetio da će prekinuti ključne pregovore sa Sjedinjenim Državama ukoliko Izrael ne obustavi vojne operacije u Libanu.

„Bio bi u zatvoru da nije bilo mene“

Prema izvorima iz Vašingtona, Tramp je bio izrazito bijesan jer smatra da Netanjahuovi jednostrani potezi guraju Izrael u potpunu međunarodnu izolaciju, ali i direktno miniraju diplomatske napore SAD-a.

U jednom trenutku, američki predsjednik je podsjetio Netanjahua na podršku koju mu je pružio tokom suđenja za korupciju u Izraelu, implicirajući da mu je on obezbijedio politički opstanak.

„Je*eno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spasavam ti guzicu. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga“, glasile su Trampove riječi prema svjedočenju jednog američkog zvaničnika.

Drugi izvor dodaje da je Tramp u nekoliko navrata vikao u slušalicu, pitajući izraelskog premijera: „Koji ku*ac radiš?“*

Tramp protiv taktike rušenja čitavih zgrada

Iako američka administracija priznaje pravo Izraela na odbranu od raketnih napada Hezbolaha, Tramp smatra da je Netanjahu posljednjih dana reagovao potpuno nesrazmjerno. Pored namjere da udari na libansku prijestonicu, Izrael je proširio i kopnenu invaziju na jugu zemlje.

Tramp je navodno izrazio duboku zabrinutost zbog velikog broja stradalih civila u Libanu. Predsjednik SAD-a se oštro usprotivio izraelskoj praksi da se ruše kompletne stambene zgrade kako bi se eliminisao samo jedan komandant Hezbolaha.

Neimenovani izraelski zvaničnik potvrdio je za Axios da je Izrael, nakon ovog poziva, zvanično odustao od planiranih napada na ciljeve u Bejrutu.

Trampov bijes prvenstveno proizilazi iz činjenice da Netanjahu ugrožava pregovore koje Vašington vodi sa Teheranom. SAD i Iran trenutno pregovaraju o sporazumu (memorandumu) koji, između ostalog, predviđa i trajni prekid sukoba u Libanu.

Neposredno nakon što je završio razgovor sa Netanjahuom, Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, kratko poručivši da se „pregovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom“.

Netanjahu jedno priča javnosti, drugo u četiri oka?

U pokušaju da zadrži čvrst stav pred domaćom javnošću, Netanjahu je nakon razgovora objavio zvanično saopštenje u kojem tvrdi da je Trampu jasno stavio do znanja da će Izrael nastaviti operacije na jugu Libana i napasti Bejrut ako Hezbolah ne obustavi vatru. „Naš stav ostaje nepromijenjen“, navodi se u saopštenju kabineta izraelskog premijera.

Međutim, američki zvaničnici tvrde da je realnost iza zatvorenih vrata bila potpuno drugačija i da je Tramp u potpunosti politički slomio Netanjahua.

„Bibi je na kraju samo rekao: 'U redu, u redu, samo se pobrini da sve bude riješeno'“, zaključio je izvor iz Bijele kuće, opisujući ovo kao jedan od najgorih i najnapetijih razgovora dvojice lidera otkako se Tramp vratio na funkciju predsjednika SAD.