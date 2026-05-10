Saša se obraćao publici kada se desila nezgoda, a obezbeđenje je momentalno pritrčalo da pomogne pjevaču.
Pop pjevač Saša Kovačević doživio je malu nezgodu tokom sinoćnjeg nastupa u Crvenki, kada je pao sa bine dok je držao govor.
Naime, Saša je tokom obraćanja publici krenuo ka ivici, kada se desio peh.
Saša Kovačević pao sa bine: Incident na koncertu pjevača, snimljena dramatična scena, publika vrišti
"Ovaj prelijepi grad može da pruži", rekao je Kovačević, zatim se srušio, ali zahvaljujući munjevitoj reakciji prisutnog obezbeđenja i kamermana bio je, srećom, bio tik uz binu, veća povreda je izbjegnuta.
Oni su uhvatili Sašu i pomogli mu da se ponovo popne na binu. Publika je počela da vrišti, a on se ponovo brzo obratio:
"Pazite, može da pruži, a mogu i ja da se propsem", rekao je on.
Kovačević je ostao da sjedi na bini i nastavio da pjeva, a ubrzo mu se na sceni pridružila i pomoć, mala djevojčica iz publike.