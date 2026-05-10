Saša Kovačević pao sa bine: Incident na koncertu pjevača, snimljena dramatična scena, publika vrišti

Pop pjevač Saša Kovačević doživio je malu nezgodu tokom sinoćnjeg nastupa u Crvenki, kada je pao sa bine dok je držao govor.

Naime, Saša je tokom obraćanja publici krenuo ka ivici, kada se desio peh.

"Ovaj prelijepi grad može da pruži", rekao je Kovačević, zatim se srušio, ali zahvaljujući munjevitoj reakciji prisutnog obezbeđenja i kamermana bio je, srećom, bio tik uz binu, veća povreda je izbjegnuta.

Oni su uhvatili Sašu i pomogli mu da se ponovo popne na binu. Publika je počela da vrišti, a on se ponovo brzo obratio:

"Pazite, može da pruži, a mogu i ja da se propsem", rekao je on.

Kovačević je ostao da sjedi na bini i nastavio da pjeva, a ubrzo mu se na sceni pridružila i pomoć, mala djevojčica iz publike.