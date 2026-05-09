Otkriveno kome je pripao stan Nede Arnerić na Vračaru: Komšije iznijele nepoznate detalje o poznatoj glumici

Komšinice Nede Arnerić ističu njenu dobrotu, iskrenost i autentičnost, kao i poseban odnos prema ljudima.

Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

Prošlo je gotovo šest godina od smrti čuvene srpske glumice Nede Arnerić. Domaći mediji posjetili su beogradsko naselje Vračar, kraj u kojem je glumica provela svoje posljednje godine, kako bi od njenih sugrađana saznali po čemu je danas pamte, kakva je bila u svakodnevnoj komunikaciji i ko danas živi u njenom nekadašnjem domu.

Zaposlena u frizerskom salonu koji se nalazi preko puta zgrade u kojoj je glumica živjela, Zdravka Petrović, ima samo riječi hvale za Nedu, ističući da se kod njih često sređivala i da je bila dio njihove porodice. Glumica ih je vodila na svoje predstave, a nakon toga su zajedno išle na piće.

Zdravka se s posebnom emocijom prisjeća glumičinog karaktera.

„Ona je bila jako nježna i ljupka osoba, to se na sceni možda i nije toliko vidjelo, koliko kada ona dođe i porodično podijeli svaki trenutak sa nama. Ona je žena iz naroda. Pamtiću je po toj nježnosti i ljupkosti, iskrenosti, po tome što nije bilo te maske koju svi drže. Ona je kao čovjek zračila dobrotom i nekom specifičnošću“.

Takođe, prisjetila se i jedne zanimljive anegdote:

„Meni je najdraže bilo, ostala mi je uspomena kada je sjedela na terasi i čitala knjigu, pa nam rekla: ‘Jao zašto ja čitam, kad je meni ljepše vas da slušam’ i zatvori knjigu“. Zdravka dodaje da takvi ljudi nikada ne odlaze u zaborav, te da Neda nikada nije bila zahtjevna, već jednostavna žena sa autentičnim izgledom.

Uvijek prijatna i ljubazna komšinica

Da je Neda Arnerić bila izuzetna i u komšijskim odnosima, potvrđuje i Nadica, komšinica iz zgrade u kojoj je glumica provela poslednje godine života. Ona ističe da je Neda bila izvrsna glumica koja je ostavila veliki trag u filmskom svijetu, ali je prije svega pamti kao dobru i izuzetno lijepu ženu.

O njihovom odnosu Nadica kaže:

"Pamtimo je kao jako prijatnu i ljubaznu komšinicu, sretale smo se tu, i jedan period života je živjela u ovoj zgradi. Imale smo komšijski odnos, nije ona dugo živjela ovdje, ali kada je živjela, uvijek se javljala i bila je jako prijatna".

Kome je pripao penthaus na Vračaru?

Neda je živela u penthausu koji se nalazi na četvrtom spratu zgrade na Vračaru. Iako su danas roletne na prozorima ovog stana spuštene, komšije otkrivaju da on nije prazan. Stan je, kako navode, ostao u nasledstvu porodice.

Na pitanje da li neko danas tu stanuje, komšinica odgovara:

"Da, da živi tu neko, mislim da je to neko od naslednika, stan je ostao u porodici."