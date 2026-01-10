Neda Arnerić iza sebe ima tri braka, a Milorad Meštrović bio je njena najveća ljubav.

Izvor: Youtube printscreen/ Klasik

Teško je povjerovati da je prošlo već šest godina od smrti Nede Arnerić. Te 2020. godine slavna glumica pronađena je mrtva u svom stanu na Vračaru. Njeno beživotno tijelo otkrio je brat, zabrinut jer mu se satima nije javljala na telefon.

Neda Arnerić godinama je vodila tešku i iscrpljujuću borbu sa depresijom, o čemu je uvijek otvoreno govorila. Prije tragičnog kraja dva puta je pokušala da sebi oduzme život, a treći put, nažalost, bio je koban.

Pogledajte kako je izgledala Neda Arnerić u mladosti:

Vidi opis Neda Arnerić 2 puta pokušala da oduzme sebi život: Udala se za 32 godine starijeg kolegu, smrt ovog čoveka ju je dotukla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 8 8 / 8

Najveći i najteži udarac u njenom životu bila je smrt supruga, koji je preminuo godinu dana ranije. Upravo on bio je njena najveća podrška i osoba koja se o njoj najviše brinula. Iako je uspjela da bez njega izdrži godinu dana, bol zbog gubitka i dugogodišnja borba sa depresijom su, nažalost, na kraju prevagnuli, što je dovelo do tragičnog ishoda.

Odbila ulogu zbog reditelja

Nedin prvi brak bio je sa kolegom Dejanom Karaklajićem, kojeg je upoznala tokom snimanja filma "Užička republika". Zbog velike ljubavi bila je spremna da se odrekne karijernih prilika, pozvala je svog agenta i saopštila mu da odbija ulogu jer se udaje.

Dejan Karaklajić na promociji monografije "Neda Arnerić: Čarobna melanholija":

Ni upozorenja da bi zbog toga mogla ostati bez inostranih angažmana nisu je pokolebala. Ipak, brak je potrajao svega dvije godine, nakon čega su se razveli. Uprkos razvodu, Neda i Karaklajić ostali su u korektnim i prijateljskim odnosima.

Brak sa 32 godine starijim glumcem

Njen sljedeći brak izazvao je veliko interesovanje javnosti. Sudbonosno "da" izgovorila je legendarnom glumcu Radetu Markoviću, koji je od nje bio stariji čak 32 godine, što je tada izazvalo brojne reakcije i komentare.

Malo ko se slagao sa njenim izborom, a posebno je zbog tog braka imala nesuglasice u porodici. Ipak, brak sa Radetom Markovićem potrajao je tri godine, nakon čega su se razišli.

"Ah, Rade Marković je i te kako značajan za mene. S njim sam proživjela tri divne godine. Sada se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama je fenomenalno uklapalo. Nisam shvatala zbog čega se svi zgražavaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, na čelu sa mojom mamom. Možete da zamislite", rekla je Neda Arnerić, a o razlici u godinama je objasnila:

"Čak 32 godine je ogromna razlika koju ja nisam osjećala. S njim sam naučila da volim ozbiljnu muziku, da čitam pametne pisce, pripremam ulogu za pozorište. Naučila sam da skijam, da igram tenis, šetali smo po planinama, zavolela sam prirodu... Bilo nam je prelijepo. I sve dok je Rade bio živ, kada god bismo se sreli, s nostalgijom smo se prisećali tih naših godina. On je imao veliku ulogu u mom životu", ispričala je Neda Arnerić.

Neda je često isticala da joj je taj period mnogo značio na ličnom planu. Zanimljivo je da je Neda bila mlađa čak i od njegovog sina, čuvenog filmskog reditelja Gorana Markovića. Uprkos svemu, Goran je prihvatio očev brak, a Neda se toga kasnije rado prisećala u svojim izjavama.

"Goran je bio beskrajno duhovit čovjek. U vrijeme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smiješna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha pa me tražio džeparac i pitao što sam kuvala za ručak. Poslije je i Goran povukao na tatu, jer uvijek je imao mlađe žene. Ne pada jabuka daleko od stabla", govorila je.

U pozorištu upoznala ljubav svog života

Petog oktobra 1981. godine Neda je upoznala Milorada Meštrovića, čovjeka sa kojim će provesti naredne tri i po decenije. Njihov brak bio je dug i stabilan, a njegov odlazak glumica je podnijela izuzetno teško.

Milorad Meštrović bio je ugledni ljekar, svjetski priznati stručnjak u oblasti maksilofacijalne hirurgije i predsjednik Svjetskog udruženja ljekara te specijalnosti. Upoznali su se u septembru 1981. godine, kada je Milorad došao da pogleda predstavu "Mušica" u Pozorištu Dvorište, ne sluteći da će taj susret obilježiti Nedin život.

Nakon predstave zajedno su otišli na večeru, a samo nekoliko dana kasnije započeli su zajednički život. Neda je kasnije govorila da joj je već pri prvom susretu bilo jasno da će on zauzeti posebno mjesto u njenom životu i da će njihova veza potrajati.

Vidi opis Neda Arnerić 2 puta pokušala da oduzme sebi život: Udala se za 32 godine starijeg kolegu, smrt ovog čoveka ju je dotukla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Klasik Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/ Klasik Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 5 5 / 5

Njihov brak od tri i po decenije bio je dug i stabilan, a njegov odlazak glumica je podnijela izuzetno teško.

"Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta, jer ne treba se vezivati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo drugarica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu jeste taj jedan muškarac. Prvo treba da se proba svašta, da se tačno nađe koja ti vrsta ljudi treba. Mora tu malo da se uključi racio, ne može se samo ići za emocijama. E, ja sam prvo isprobavala, a onda sam uključila i racio i shvatila da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svjetski čovjek koji je mnogo putovao, koji će me uvijek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osjećaj da je on uvijek ispred mene za jedan korak i vodi me", rekla je Neda jednom prilikom.

Iako je brak bio idiličan njih dvoje nisu imali djecu. Glumica nije krila da joj je to neostvarena želja.

"Nije da nisam željela djecu, jednostavno nije mi se desilo. Teško je to bilo, ali sam se pomirila s tim. Danas oko sebe imam mnogo djece mojih prijatelja i brata, koje doživljavam kao svoju", govorila je Neda.

Dva puta pokušala da oduzme sebi život

Mediji su spekulisali da je Neda Arnerić prvi put pokušala samoubistvo 2016. godine, kada je pala sa terase. Ona je tada demantovala te navode i tvrdila da je slučajno pala dok je prostirala veš.

Spekulisalo se da je Neda 2016. godine pokušala da oduzme sebi život kada je pala sa terase. Ipak, ona je to demantovala i izjavila da je slučajno pala dok je prostirala veš.

Vidi opis Neda Arnerić 2 puta pokušala da oduzme sebi život: Udala se za 32 godine starijeg kolegu, smrt ovog čoveka ju je dotukla Neda Arnerić 15.7.1953. Neda Arnerić 15.7.1953. Neda Arnerić Neda Arnerić i Ivana Vujić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Neda Arnerić je pala u tešku depresiju nakon smrti supruga Milorada u decembru 2018. godine. Samo dva mjeseca kasnije, pokušala je da se ubije predoziranjem lekovima za smirenje. Njen brat ju je pronašao onesvešćenu za trpezarijskim stolom. Ljekari su uspjeli da joj spasu život, iako je bila u kritičnom stanju i na ivici smrti.

Treći put je bio koban

Čuvena glumica je treći put, nažalost, uspjela da uradi ono što je naumila. Desetog januara 2020. godine pronađena je u svom stanu u Beogradu. Njen brat ju je zatekao kada je došao da je obiđe, pošto mu se nije javljala na telefon. Navodno, Neda je preminula u 67. godini od prevelike doze lijekova za smirenje.

Pogledajte fotografije sa komemoracije Nede Arnerić: