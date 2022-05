"REKLA JE DA ĆE SE UBITI AKO NE BUDE S ČOLOM" - Pokojna glumica bila je LUDA sa pjevačem: Pratila nas je i IZLUĐIVALA!

Zdravko Čolić Čola važio je za jednog od najvećih šmekera bivše Jugoslavije, te su mnoge žene "otkidale" na njega, a malo kome je poznato da je među njima bila i jedna naša glumica.

Pokojna Nenada Arnerić koja je važila za jednu od najlepšim glumicama za kojom je ludilo na hiljade mladića širom bivše Jugoslavije, željela je Čolu do te mjere da ga je navodno pratila.

Ove navode potvrdio je Zdravkov dugogodišnji menadžer i prijatelj, Velibor Džarovski.

"Bila je luda za njim. Rekla je da će da se ubije ako ne bude sa njim. Međutim, Čola mi je rekao, pusti to, ona je u nekoj dugoj vezi. On nije htjeo da se miješa ni u čiju vezu. Međutim, ona nas je izluđivala. Mi na morskoj turneji, ona za nama. Bili smo u Cavtatu, kad je došla. Balkoni u hotelu su nam bili blizu i ona pozove da dođemo na kafu preko balkona, ali ja nisam smjeo, jer se plašim visine, a Čolić joj kaže jesi li ti normalna svi znaju i tebe i mene. Posle toga godinama nismo razgovarali s njom", rekao je Džarovski.

Pokojna glumica je i sama priznala da je kao klinka bila zaljubljena u Čolu, ali i u mnoge druge muzičare.

"Svaki mjesec sam mjenjala muzičare u koje sam se zaljubljivala. Prvo je u mom životu bio Zoran iz Crnih bisera, pa Đani iz Zlatnih dječaka, pa Viktor iz Robota, pa Dražen iz Crvenih koralja. Svih sam se sjetila, hahaha, bravo, Nedo", rekla je jednom prilikom Neda i dodala:

"Ali, to su bile, kako bi se reklo - simpatije. To su mi bile neostvarene ljubavi. Sviđali su mi se i Bregović i Čolić. Čola je pretpostavljao. Bila sam možda i pomalo otvorena. Ali imala sam kompleks što sam najmlađa. I dodavala sam godine. Gledali su me kao klinku i nisu me uzimali za ozbiljno. Verujem da je Bijelo dugme mislilo: 'Šta će nam ova klinka da nam se kači na vrat?' A ja sam bila klinka sa ozbiljnim zanimanjem. Sa filmskom biografijom od šest i sedam filmova".

Neda je pronađena mrtva u svom stanu na Vračaru 10. januara 2020. godine, a uzrok smrti nije saopšten. Glumica je umrla na dan kada bi njen pokojni suprug proslavljao rođendan. Iza sebe je ostavila više od 100 filmova, a odigrala preko četrdeset uloga u pozorištu.