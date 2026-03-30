Zbog Tanje Bošković je nastao "Ranč prokletih": Glumica napustila seriju i napravila totalni haos na setu, evo detalja

Glumica Eva Ras otkrila je tajnu vezanu za kultnu seriju.

Kultna serija "Srećni ljudi" i danas važi za jedno od najomiljenijih domaćih ostvarenja, a njene replike i dalje koriste mnogi u svakodnevnom životu. Glumica Eva Ras za domaće medije pričala je o seriji, događajima iza kulisa, ali i o koleginicama koje su tokom snimanja odlučile da napuste projekat.

"To su Tanja Bošković i Dubravka Mijatović, a Dubravki opraštam ona je imala 22 godine, još nije bila sazrela tada, ali Tanji Bošković ne mogu da oprostim, bila je toliko lijepa i grandiozno glumila u toj seriji i da ona to zbog novca ostavi, pa to bi bila druga serija da je ona ostala do kraja. To je bio strašan šok za Sinišu Pavića, ali je ona rekla da hoće u markama da je plaćaju, u kovertama, onda joj je rekao da mora da se odrekne nje jer je imao još 200 glumaca."

"On je odbranio sve nas, ne možeš ti biti izdvojena zato što si prelijepa. Tako je nastao 'Ranč prokletih'. On je posle tog emotivnog stresa, kada je ostao bez Tanje Bošković, koja je bila ideal, dobra majka, divna supruga, sve najpozitivnije, mi smo Tanji vjerovali. Dubravka je otišla jer se družila sa Tanjom, bila je dijete, prkos mladosti. Kad sam bila mlada glumica i kad me neka glumica opomene, šta nije bilo dobro, ja bih odmah išla na njenu sahranu i nisam mogla da oprostim nikad. Bila sam grozna, bila sam divljakuša", pričala je glumica.

"Ja sam došla sa dna, sa periferije Subotice. I rođena sam usred Drugog svjetskog rata, gde sam bila gladna, loše odjevena, u ćumezu stanovala, a onda kad sam imala 14 godina, onda sam odjednom se osvjestila socijalno.

Da sam shvatila da nisu svi sa dna kao ja i onda sam se zaklinjala biću bolja od njih. Jer oni su se rodili u zlatnoj kolijevci, a ja ko Isus u jaslama, i da on ne može u zlatu bolje da izraste nego ja. I ko god me je vrijeđao, ja sam samo imala u glavi, biću bolja od tog koji me vrijeđa", izjavila je ona za Blic.