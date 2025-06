Tanja Bošković napala taksistu u centru Beograda: Svađala se jer je kasnila, prisutni ostali u šoku

Tanja je odlučila da spakuje kofere i ode na more, ali desila se nemila situacija ispred zgrade.

Tanja Bošković vrijedno je radila u posljednje vrijeme, iako je u penziji već nekoliko godina. Glumica je jedva dočekala da ode na zasluženi odmor, ali joj prvi minuti ljetovanja nisu započeli baš kako treba.

Za sve je bio kriv taksista, koji je baš naljutio glumicu jer nije htio da dođe na adresu stanovanja, gdje ga je tačno zvala, pa je morala sa teškim koferom da šeta nekoliko koraka od zgrade do mjesta na kojem se parkirao. Tanja se pošteno iznervirala, pa je nekoliko minuta negodovala i bunila se.

"Baš je bila neprijatna scena. Tanja je vikala i svađala se sa taksistom, koji je stao gdje je mogao. Pričala je da već kasni na avion, da je krenula na more i da sad gubi vrijeme i da će on biti kriv ako ne stigne. On joj je objašnjavao da nije mogao da stane tačno ispred ulaza i da mu je žao. Tačno je da je imala puno prtljaga i da su joj koferi sigurno teški i da nije lijepo što ona sama mora da ih tegli, ali joj čovjek ništa nije kriv. Što nije krenula na vrijeme pa bi stigla? Čekala je posljednji čas i onda joj je taksista kriv. Baš me je iznenadila svojim ponašanjem. Tanja je vjernica, ne izlazi iz Hrama Svetog Save, stalno se pričešćuje i ovako se ponaša. Nema smirenja uopšte, ovo nije bilo uopšte hrišćansko ponašanje", rekao je sagovornik za domaće medije.

Boškovićeva često odlazi i na Crnogorsko primorje, gdje u jednom pozorištu igra predstavu, a svaki put iskoristi priliku da provede nekoliko dana na moru i da predahne od naporne sezone.

