Hit reakcija ćerke Ilona Maska za koju je rekao da je ubio virus: "Da imam novčić svaki put kad on dobije dete"

Transrodna ćerka Ilona Maska oglasila se nakon vijesti da joj je otac dobio 13. dijete.

Influenserka Ešli Sent Kler tvrdi da je postala majka djeteta Ilona Maska, što bi značilo da je milijarder postao otac po trinaesti put.

Povodom prinove, oglasila se njegova transrodna ćerka Vivijen Džena Vilson, koja se odrekla njegovog prezimena i sa kojom je u vrlo lošim odnosima. Njena objava jasno pokazuje koliko je situacija među njima komplikovana.

U videu je koristila popularni TikTok zvučni isječak iz crtića "Phineas i Ferb", uz natpis: "Vau, da sam dobijala po novčić svaki put kada saznam da sam dobila polu-brata ili sestru putem Reddita... imala bih dva novčića, što nije puno, ali je čudno da se desilo dvaput, zar ne?"

Takođe je napomenula da nije sigurna koliko zapravo ima braće i sestara, pa bi to mogla da koristi u igri "dvije istine i jedna laž".

Ilon Mask nije potvrdio niti demantovao da je postao otac po trinaesti put. On ima ćerku Vivijen koju je dobio sa prvom suprugom, kanadskom spisateljicom Džastin Vilson. Pored nje, imaju sina Grifina (brata blizanca Vivijen Džene Vilson) i trojke Kaja, Saksona i Demijana.

Njegova ćerka, koja je ranije nosila ime Havijer, odrekla se očevog prezimena i izjasnila kao transrodna osoba. Na sudu je izjavila da ne želi da ima bilo kakav odnos sa ocem. Vivijen je u julu 2024. godine u intervjuu za NBC News govorila o svom ocu, koji je izjavio da "ona nije djevojka" i da ju je "ubio virus probuđenih" ("woke virus"), kao i da je bio "prevaren" da joj odobri medicinski tretman kada je imala 16 godina tokom pandemije korone.

"Mislim da je pošao od pretpostavke da neću ništa reći, i da će sve proći bez odgovora. Ali to se neće desiti, jer ako ćeš lagati o meni pred milionskom publikom, neću dozvoliti da to prođe bez reakcije", rekla je Vivijen. Dodala je:

"Bio je hladan. Veoma brzo se ljuti. On je bezosjećajan i narcisoidan. Bila sam u četvrtom razredu kada smo išli na putovanje, za koje nisam znala da je zapravo bilo samo reklama za jedan automobil. Ne sjećam se koji je to bio, ali on je stalno vikao na mene jer mi je glas bio previsok, to je bilo tako okrutno."

