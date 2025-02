Donald Tramp ušao je u žestoku raspravu transrodnih osoba koje se takmiče u ženskim sportovima.

Izvor: Profimedia

Donald Tramp postao je predsjednik Amerike i od tada radi i na određenim sportskim temama. Upravo to je bio slučaj i kada je došlo do žustre rasprave između njega i guvernerke države Mejn Dženet Mils.

Došlo je do svađe između njih dvoje po pitanju učešća transrodnih osoba u sportovima u kojim bi se takmičili u ženskoj konkurenciji. Tramp je nedavno potpisao uredbu u kojoj to zabranjuje, a to je dovelo do rasprave.

"Videćemo se na sudu", povisila je ton Dženet Mils u raspravi u "Bijeloj kući" i taj detalj privukao je ogromnu pažnju i veliku raspravu na društvenim mrežama povodom te teme.

Lija Tomas - najpoznatiji slučaj

Kada se priča o ovoj temi najpoznatiji slučaj u Americi svakako je slučaj plivačice Lije Tomas. Njoj je bilo zabranjeno da učestvuje na Olimpijskim igrama u Parizu odlukom suda za sportsku arbitražu u Lozani (CAS).

Ko je Lia Tomas? Rođena je kao muškarac i cio život bavi se plivanjem. U muškoj konkurenciji nije bilo većih uspjeha, pa je poslije tranzicije počela sa takmičenjem u ženskoj konkurenciji. Tamo je bila dominantna, osvajala je titule i sve to dovelo je do žestoke pobune u tom sportu.

Kada se u prošlosti dešavalo da Lija, inače bivša plivačica koledža Pensilvanija, dobija pozive na masovna takmičenja, to je stvaralo neprilike koleginicama. "Nismo dale svoj pristanak, nisu nas ni pitali. U toj svlačionici smo se okrenule i tamo je bio biološki muškarac od 193 centimetra, koji je spustio pantalone i gledao nas kako se svlačimo. Bile smo izložene muškim genitalijama", rekla je svojevremeno Rajli Gejns sa koledža Kentaki, njena protivnica.