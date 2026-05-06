Tea Tairović bez dlake na jeziku o haosu na estradi: Priznala sve javno, evo šta se zapravo dešava

Tea je otvoreno pričala o brojnim temama, a između ostalog i o majčinstvu.

Pjevačica Tea Tairović otvoreno je progovorila o trenutnom stanju na estradi, planovima u budućnosti, ali i o privatnom životu, koji vješto pokušava da sakrije od javnosti.

Folk zvijezda se osvrnula i na brak sa Ivanom, balans između karijere i emocija, kao i na to koliko joj je važno da u svemu ostane dosljedna sebi. Na samom početku se dotakla sabotaže među koleginicama.

"Sve i da su me sabotirali, a jesu, iskreno, baš me briga. Oduvijek sam gledala sebe i svoj život. U tuđe se nisam miješala. Kao i u svakom zanimanju, tako i u ovom postoji mržnja, zavist, spletke. Na vrijeme sam shvatila da gledam napred i ne reagujem. Sa žaljenjem samo primjećujem nevjerovatnu količinu izgovorenih ružnih riječi i psovki. O međusobnim uvredama između javnih ličnosti da ne pričam. Kad bi svako na estradi radio, trudio se, ginuo, vjerujem da ne bi imao vremena za loše i neljudske poteze", iskrena je bila Tea.

"Privatan život uvijek trpi"

"Privatni život uvijek trpi, to je cijena ovog posla. Neko ko kaže da je sve savršeno izbalansirano i da je lako, taj nije realan. Trudim se da sačuvam ono što mi je najvažnije, a to su mir, zdravlje i sreća. Zato se trudim da slobodno vrijeme provodim s porodicom, suprugom i prijateljima. Njihova podrška mi je važna, ali i razumijevanje da je moj život specifičan", ističe Tea i dodaje da se račuje majčinstvu:

"Ne bježim od majčinstva, ali nisam neko ko radi stvari zato što 'treba'. Kada dođe pravi trenutak, desiće se. Svakako se radujem tom danu! Biće to, sigurna sam, najljepši dio mog života."

"Privatnost je luksuz u ovom poslu. Moraš da naučiš šta dijeliš, a šta čuvaš. Ja sam tu vrlo jasna, neke stvari nisu za javnost i tu nema kompromisa. Kao što nikada ne bih koristila neke privatne stvari kako bih u nekom trenutku dobila na popularnosti. Ako ne mogu da trajem i budem prisutna zbog svoje muzike, stvaralaštva i ljubavi prema publici, onda ne treba ni da me bude ni u medijima niti na javnoj sceni."