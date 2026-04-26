Tei Tairović prekinuli koncert u Bugarskoj: Isplivao snimak, evo šta dešavalo na nastupu (Video)

Pjevačica nije imala pojma šta se dešava iza bine, odmah se obratila publici

Pjevačica Tea Tairović, koja redovno nastupa širom zemlje i regiona i važi za jednu od najtraženijih mladih zvijezda, na sinoćnjem koncertu doživala je iznenađenje, te je nastup na kratko bio prekinut.

Tei je u jednom momentu prekinut koncert zbog proslave 30. rođendana, što je pjevačicu ostavilo bez teksta.

Emotivni trenutak usledio je kada su joj organizatori doneli rođendansku tortu i zajedno uglas pjevali rođendansku pjesmu.





Ona je oduvala je svećice uz osmijeh, vidno dirnuta gestom publike, dok je vatromet sa torte dodatno upotpunio slavlje.

