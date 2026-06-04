Površina neto objekta je 6.351 kvadrat, a na parceli 62 PM i van parcele 41 PM biće ukupno 103 parking mjesta. Vučićević je rekao da će imati objekte jedan i dva.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Rekonstrukcija Sportskog centra „Ljubović“ mogla bi da počne krajem ove ili početkom naredne godine, ukoliko budu obezbijeđena potrebna sredstva i realizacija projekta bude tekla planiranom dinamikom.Nedavno je usvojeno idejno rješenje i uskoro bi trebalo da počne da se radi glavni projekat.

Kako je kazao za „Dan“ Bajko Vučićević, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, organizovali su sastanke sa predstavnicima sportskih saveza kako bi došli do najboljeg koncepta.

– Predstavnici Sekretarijata za sport, Sportskih objekata i svih sportskih saveza - streljački, rukometni, odbojkaški su iznijeli potrebe budućih korisnika. Projektant je upoznat sa trenutnim stanjem i pojedinačnim potrebama sportista i nakon toga se došlo do konačnog koncepta sportskog objekta SC „Ljubović“. Idejno rješenje je usvojila Službe glavnog gradskog arhitekte. Time su se stekli uslovi za dalju razradu na nivou glavnog projekta u čiju izradu ćemo uskoro krenuti. Očekujem da ćemo u narednih dva mjeseca imati završen glavni projekat. On će pokazati koliko će realizacija koštati, a onda ćemo sagledati na koji način će se finansirati. Tada ćemo raspisati i tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova - rekao je Vučićević.

On je istakao da se objekti jedan i dva zadržavaju u svojim gabaritima, osim što se uklanja nadstrešnica okrenuta prema brdu Ljubović, prenosi Dan.

– Ostale intervencije se odnose na rušenje i demontažu pregradnih zidova, zamjenu otvora, kao i sve ostalo vezano za rekonstrukciju - ističe Vučićević.

Površina neto objekta je 6.351 kvadrat, a na parceli 62 PM i van parcele 41 PM biće ukupno 103 parking mjesta. Vučićević je rekao da će imati objekte jedan i dva, piše Dan.

– U objektu jedan je multifunkcionalna dvorana sa do 2.000 mjesta za sjedenje. Dvorana će ispunjavati sve uslove za odvijanje trenažnih procesa za gimnastiku, košarku, odbojku, rukomet i sportako penjanje uz vještačku stijenu. Teren za košarku i rukomet, rađeni po međunarodnim standardima biće jedan do drugog. Postojaće pokretno platno koje će moći da odvaja jedan teren od drugog. U ovom objektu biće i svlačionice po međunarodnim standardima, sala za doping test, sala za delegate, sala za sudije, ambulanta, toaleti za gledaoce. Planirana si četiri različita ulaza za gledaoce i dva za službena lica - rekao je Vučićević.

U drugom objektu biće streljana sa pratećim sadržajima.

– Objekat se sastoji od tri trakta - dva su namijenjena za vazdušno i malokalibarsko oružje, dok je treći predviđen za zajedničke sadržaje obje dvorane - prijemni pult, pres centar, sanitarije, ostave, tehničke prostorije i dva poslovna prostora. Na galeriji su planirane dodatne dvije svlačionice za sportsku dvoranu i strelište, dvije za teretanu kao i teretana sa direktnim izlazom na terasu na krovu koja je planirana da se koristi za fitnes aktivnosti na otvorenom - kaže Vučićević.