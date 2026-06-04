Dušan Vlahović napušta Juventus nakon neuspješnog pregovaranja o plati, što je dovelo do prekida sastanka. Šta dalje za srpskog napadača?

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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović će napustiti Juventus posle četiri i po godine. Stigao je kao veliko pojačanje, platio ga je Juventus više od 80 miliona eura u zimu 2022. godine i nadao se da će godinama predvoditi njegov napad, međutim negdje usput je došlo do problema.

Dvogidšnja saga oko odlaska Dušana Vlahoviće je sada i definitivno završena pošto su se dvije strane dogovorile da ipak neće doći do produžetka ugovora, iako je sve ukazivalo na to da će ipak pronaći zajednički jezik.

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Iz Juventusa su ljutito napustili sastanak sa Vlahovićem i njegovim agentima i obavestili su javnost da može da ide, a da će u Torinu potražiti novog napadača s manjim prohtevima. Uostalom, direktor kluba Đorđo Kjelini nije ostavio prostora za bilo kakvo drugačije razmišljanje: "Vlahović je ozbiljan čovjek i ozbiljan igrač. Ne želi da ostane u Juventusu po uslovima koje mu nudimo i njegovo je pravo da potraži novu sredinu", naglasio je bivši kapiten Juventusa.

Šta je tražio Vlahović?

Prema informacijama iz Italije Dušan Vlahović je tražio previše novca, odnosno nije htio da popusti i pristane na smanjenje plate kako bi ostao u Juventusu, što već godinama pokušavaju da ga uslove u Torinu.

Navodno, Vlahović je tražio 8 miliona eura godišnje (neto) uz bogat bonus za potpisivanje ugovora, koji bi klub odmah isplatio. S druge strane Juventus je bio spreman da mu ponudi 6 miliona eura godišnje uz milion eura bonusa za potpis, pa se čini da je tu došlo do razmimoilaženja.

Inače, Vlahović je do sada u Juventusu imao godišnju platu od 19,44 miliona eura (bruto, bez uračunatog poreza), odnosno to je neto otprilike negdje koliko je tražio i za novi ugovor.

Šta dalje za Vlahovića?

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Premalo klubova spominjalo se kao potencijalna destinacija Dušana Vlahovića i ostaje da se vidi gdje će nastaviti karijeru. Sve je dalje od Milana, iz koga je otišao Maks Alegri, čini se da ga nijedan od klubova iz Engleske ne traži aktivno, Pari Sen Žermen i Bajern - koji bi mogli da ga plate - ne pokazuju interesovanje, dok se povremeno spominju Barselona i Atletiko Madrid...

Ne treba zaboraviti i da je prošlog ljeta Vlahovića najviše želio Fenerbahče, ali postavlja se pitanje koliko je to pametna potez za njega u ovom trenutku, pošto bi bio daleko od onog najboljeg fudbala.