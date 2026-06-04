Saopšteno je da će fokus svih nadležnih institucija biti na zaštiti zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju Samita, ali i svih građana koji borave ili tranzitiraju kroz Crnu Goru.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije (UP) saopštila je da spremno dočekuje Samit EU - Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika Samita prioritet.

Saopšteno je da će fokus svih nadležnih institucija biti na zaštiti zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju Samita, ali i svih građana koji borave ili tranzitiraju kroz Crnu Goru.

„Cilj, zadatak, obaveza i prioritet u postupanju Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednosnog sektora jeste da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju Samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost sprovodi pojačane obavještajne, preventivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima, kako bi bila garantovana puna bezbjednost učesnika i nesmetano održavanje događaja koji ocjenjuju kao jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova za Crnu Goru.

Zbog velikog broja učesnika i složenih bezbjednosnih procedura, tokom trajanja Samita biće na snazi pojačane i restriktivne mjere bezbjednosti.

„To podrazumijeva i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija“, saopštila je policija.

Građanima su uputili apel za razumijevanje i saradnju.

„Molimo građane za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da, ukoliko su u mogućnosti, svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa“, poručili su iz Uprave policije.

Iz te institucije najavili su da će javnost blagovremeno obavještavati o svim aktivnostima od značaja putem zvaničnih kanala komunikacije i medija, uz poziv građanima da informacije prate isključivo iz zvaničnih izvora.

„Crnogorska policija će snažno, odlučno i preventivno odgovoriti na svaki pokušaj ugrožavanja bezbjednosti, ustavnog poretka, destabilizacije institucija, narušavanja javnog reda i mira ili bilo koji drugi oblik djelovanja usmjeren protiv bezbjednosti građana, učesnika Samita i države Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.