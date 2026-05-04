"Dečko nije uračunljiv, lupa gluposti": Vojaž pobijesnio zbog Henijeve izjave da je sa Breskvicom bio iz koristi

Mladi muzičar demantovao je svog kolegao i naveo da izgovara neistine.

Javnost je nedavno ostala zatečena izjavom producenta Henija, koji je indirektno rekao da je njegov kolega Mihajlo Veruović Vojaž navodno ušao u emotivnu vezu sa pjevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom iz koristi tj. kako bi s njom u muzici napravio posao.

Nakon Henijevih navoda, prvo je za komentar upitana Breskvica, ističući da na vezu sa pjevačem nikada nije gledala kao na poslovnu priliku, te da je s njene strane u pitanju bila iskrena ljubav, a sada je svoj komentar dao i Vojaž.

Mladi reper je sada istakao da njegov kolega priča gluposti.

"Heni je isto tako lizao mikrofon i lupao gluposti pa je morao da mu se obriše podkast. Tako da... Ne vjerujem da je Heni mnogo uračunljiv kad priča neke stvari", rekao je Vojaž.

"Naravno, ništa loše protiv njega, ali lupa gluposti dečko", poručio je on.

Na pitanje u kakvom je odnosu sada sa Henijem, reper je rekao:

"U super smo odnosu, nego on nije normalan", poručio je Mihajlo Veruović Vojaž kroz smijeh.