Evo kako je Vojaž reagovao na vijest o raskidu Breskvice: Reper se osvrnuo na njihov odnos, pomenuo i njene nove pjesme

Autor Ana Živančević
Poznati reper prokomentarisao je bivšu djevojku i nejn novi album.

Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž stigao je tokom prethodnog dana u Beograd, a na aedrodromu je dao izjavu za domaće mediji. Na početku se osvrnuo na protekli nastup sa kolegom Nućijem, sa kojim dugo nije nastupao, iako su nekada bili nerazdvojni dvojac.

"Generalno nisam dugo nastupao, radio sam na albumima, tako da, klasika", rekao je na početku.

Vojaž je nedavno najavio velike promjene u svojoj karijeri, pa smo ga pitali šta to tačno znači i o kakvim promjenama je riječ.

"Dosta duboke, lične i zrele. Sam sam pisao sve pjesme na novom albumu i za razliku od prošlog, ovog puta imam malo više dueta, tako da, zadovoljan sam",istakao je on.

O Breskvičinom novom albumu

Mediji su pitali Vojaža da li je preslušao prvi dio Breskvičinog albuma "Descarada", a on je iznenadio odgovorom pošto je priznao da je to učinio čim su pjesme ugledale svjetlost dana!

"Čuo sam ga, odmah čim je izašao sam preslušao. Drugačiji je. Drugačije od onoga što je ranije radila. Definitivno da je ona zadovoljna tim projektom čim ga je uradila. Ta muzika ima svoju publiku i sigurno će naći put", rekao je Vojaž, a onda je kazao kako ipak ne sluša njene pjesme.

"Ne slušam takav tip muzike, ovu noviju muziku koju izbacuje stvarno ne slušam jer ne slušam taj žanr, ali ono ranije što je radila, kada se pusti, nemam problem uopšte", priznao je mladi reper.

O Breskvičinom raskidu

Nedavno je odjeknula vijest da je Anđela Ignjatović Breskvica raskinula petogodišnju vezu sa zgodnim policajcem Nemanjom. Pitali smo Vojaža kako to komentariše, dok ih njihovi zajednički fanovi koje i posle toliko godina imaju u velikom broju, na društvenim mrežama ponovo spajaju.

"Šta me pitate to, šta me briga", odreagovao je Vojaž na pitanje o tome što je Breskvica ponovo solo.

"Smara me, to je dosta ranije bilo. Nema razloga više ni mene da povezuju sa njom, ni nju sa mnom. To sam jednom rekao isto je bilo viralno, pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme i za mene i za nju, ne moramo više da pričamo o tome", istakao je Mihalo Veruović Vojaž.

