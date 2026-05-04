"Haris je car, ima on sto Melina": Pjevačica brutalno isprozivala Džinovićevu bivšu, evo šta kaže o milioneru

Zorica Marković dala je svoje iskreno mišljenje o udaji poznate dizajnerke.

Zorica Marković je progovorila o svadbi modne kreatorke Meline Arnold nekada Galić, ali najpoznatija Džinović, koja se udala za 23 godine starijeg Britanca, Džefrija Pola Arnolda Deja nakon razvoda od Harisa Džinovića.

"Ovo je njena zadnja stanica u smislu koračanja ka tom nekom cilju", navela je Zorica Marković i u svom prepoznatljivom stilu dodala:

"Ako on ima toliko para, ne mislim da će ona dalje ići", kaže Zorica Marković za Melinu Džinović.

"Kakvo srce, nema tu srca. Nisu ti ljudi koji imaju milione glupi, znaju oni, ali je njima lijepo i boli ih uvo", odbrusila je Zorica.

Zorica je istakla i da se Melina proslavila isključivo preko bivšeg supruga.

"Prvo je bio Džinović, pa dalje. Ona se sa Džinovićem proslavila. Kakve crne haljine, meni se to ništa ne sviđa. Ali, brate, kad ti zabije nož u leđa, ima da se pušiš", poručila je bez ustezanja.

"Haris je car, ima on sto Melina!"

Dok je za Melinu imala izuzetno oštre riječi, Zorica je za svog kolegu Harisa Džinovića iznijela samo pohvale i podršku.

"Haris je car. Imam utisak da ga boli uvo. Ima on sto Melina", izjavila je Zorica koja je nedavno govorila o aktuelnim dešavanjima u Eliti 9.