Svađala se s Harisom u Diorovoj radnji: Melina ga pred radnicama pitala da li je stipsa

Izvor: printscreen/x/Nina Krunić

Modna kreatorka Melina Galić, nekada Džinović, a sada Arnold, prošle nedjelje udala se za milionera Džefrija Pola Arnolda, što je njen drugi brak nakon 22 godine provedenih sa Harisom Džinovićem.

Iz tog braka imaju dvoje djece, a sin je, nakon njenog odlaska u Monte Karlo, ostao da živi sa ocem.

Melina je jednom prilikom govorila i o svađi sa bivšim suprugom u prodavnici "Dior" u Parizu.

Zadnje dvije godine imam farmerke i srećna sam. Kad sam 2003. godine sa Harijem bila u Parizu, to ne možeš da odoliš… Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela.



Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle… I meni Hari kaže: "Ženo, šta će ti to, mlada si, lijepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost" - pričala je Melina, pa nastavila:

Ja se okrenem i kažem mu: "Jesi li ti to stipsa, je l' ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš?" Čovjek je samo rekao: "Bože sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam“. Posle je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba, da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam cijelu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cijenim tek kad sam izgubila – ispričala je svojevremeno Melina.

Melina se prije nedjelju dana udala u Dior vjenčanici.