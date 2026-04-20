Prvo pojavljivanje Harisa Džinovića nakon Melinine udaje: Odrekao se ćerke zbog bivše

Haris Džinović došao je poslednji na sahranu pjevača Saše Katančića.

Pjevač Saša Katančić, koji je iznenada preminuo 17. aprila od posledica srčanog udara, biće sahranjen danas na Novom bežanijskom groblju, a na opelo je među poslednjima pristigao njegov kolega Haris Džinović.

Pjevač je bio vidno neraspoložen, u pratnji saradnika koji su nosili veliki vijenac.

Inače, ovo je bilo ujedno i njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon vesti da se njegova bivša supruga Melina ponovo udala.

Podsjetimo, on je otkrio da ga Melina ne zanima, te da se posle razvoda posvetio djetetu, misleći na sina Kana, koji je ostao da živi s njim.

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom djetetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je on za domaće medije.