"TO JE NJEN OBRAZ" Breskvica zaboravila da su bili u vezi, oglasio se Vojaž

Reper Mihajlo Veruović Vojaž reagovao na izjavu bivše djevojke Anđele Ignjatović Breskvice

Izvor: instagram/screenshit/voyage.mp3/brrrreskvica

Anđela Ignjatović Breskvica počela je karijeru sa Mihajlom Veruovićem Vojažem s kojim je bila u vezi. Nedugo nakon raskida svako je otpočeo solo karijeru, a Breskvica je u jednom intervjuu zaboravila da je bila sa muzičarem.

Breskvicu je u jednoj emisiji njena starija koleginica Svetlana Ceca Ražnatović upitala da li je ikad bila s muzičarem u vezi. "Ne", odgovorila je Anđela, da bi je Ceca upitala: "A šta je Vojaž?", "A da, ja zaboravila", rekla je Ignjatovićeva i krenula da se smije naglas.

Sada je Vojaž, gostujući u jednoj emisiji, rekao šta misli o ovoj njenoj izjavi:

"Čuo sam tu njenu izjavu. Nisam mogao da je ne čujem. Neka joj to služi na obraz. Neću to preterano da komentarišem. Ja dolazim iz mjesta poštovanja vremena i bivših. Vremena koje sam proveo s tim ljudima, lijepih sjećanja koje sam pravio s tim ljudima, i ne želim uopšte sebi da dajem neka lažna krila. Tako da njoj to nek služi na čast ako je stvarno zaboravila".