Naš poznati muzičar bacio oko na zauzetu devojku, posle 6 meseci se venčali: Sada spavaju u odvojenim sobama

Aleksandar Milić Mili i njegova supruga Nina već 20 godina su u skladnom braku.

Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Ljubavna priča Aleksandra Milića Milija i njegove deset godina mlađe supruge Nine započela je 2004. godine, u periodu kada je ona već bila u vezi.

Nina je tada studirala u Italiji, a tokom jedne posete Srbiji, preko prijateljica je upoznala poznatog kompozitora, koji je, kako se priča, odmah pao na njen šarm.

"Vilu mi je dao jedan drug na korišćenje, jer sam mu ja pomogao nešto finansijski. Bila je to neverovatna rezidencija, tamo sam napravio studio i prostor za život. Moja spavaća soba je imala 250 kvadrata, samo kamin je imao šest metara. Imao sam i svoj park, obezbeđenje, neki francuski novinari su se šokirali, pitali su ko ovako može da živi od muzike u Srbiji", rekao je on.

Ipak, kada je Nina ušla u njegov život Mili se preselio u studio od petnaestak kvadrata na Dorćolu.

"Od momenta kada sam je video, znao sam da će mi biti žena jednog dana. Ona se već sutradan vraćala za Italiju na studije. Ovim drugaricama sam odmah rekao: 'Dan kada Nina sleti, ja moram da znam.' Šest meseci kasnije, ona se vraća za Novu godinu i doček 2004. provodimo zajedno", prisetio se on.

Imala dečka kad su se upoznali

Iako je Nina u tom trenutku bila zauzeta, to nije sprečilo Aleksandar Milić Mili da napravi prvi korak i pozove je na sastanak.

"Lepo ti da prekineš tu vezu, a od sutra krećemo ti i ja", rekao joj je Mili.

Tako je i bilo, pa je nakon svega šest meseci veze usledila veridba, a ubrzo zatim i venčanje. U njihovom skladnom braku kasnije su dobili dvoje dece, sina Markusa i ćerku Miu.

Kompozitor je svojevremeno izenadio javnost kada je otkrio da on i supruga ne dele bračni krevet, čak ne spavaju u istoj sobi.

"Žena spava u drugoj sobi", rekao je Mili i objasnio da on voli beli luk koji često jede uveče te je to razlog spavanja u različitim prostorijama.

"Od tada do sada imamo najsavršeniji mogući brak, da sam ga crtao ne bi bio takav. Lepšu i pametniju osobu od nje nisam mogao da sretnem. To što je meni Nina pružila u braku je neiscrpan izvor za stvaranje najlepših ljubavnih pesama, a ponekad mi se čini da sam pesme koje sam pisao pre nego što sam je upoznao, pisao upravo njoj", rekao je.