logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Plačnim glasom rekao da je Arkan tražio pesmu za Cecu": Ovako je Mili reagovao na optužbe Jelene Karleuše (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Kompozitor Aleksandar Milić Mili o izjavama Jelene Karleuše

"Plačnim glasom rekao da je Arkan tražio pesmu za Cecu": Ovako je Mili reagovao na optužbe Jelene Ka Izvor: YouTube/screenshot/Zvezde Granda

Kompozitor i član žirija muzičkog takmičenje Zvezde Granda, Aleksandar Milić Mili, pojavio se danas na snimanju, a pred emisiju dobio i pitanje na koje nije želeo da da odgovor.

Reč je o izjavi Jelene Karleuše, koja je MONDU nedavno otkrila da je pesma Svetlane Cece Ražnatović "39,2" pisana za nju, ali da ju je Mili zbog Arkana dao Ceci.

- Samo da vam kažem jednu stvar. Ceca i ja možemo da se krvimo zadnjih 150 godina, ali žena ima svoje pesme. I to kakve pesme. Numere koje su pravili ljudi poput Marine Tucaković, to je postalo evergrin. Ja o Ceci naravno mislim sve najgore, ali pesme su pesme. Mnoge njene pesme su trebale da budu moje, pa kad otpadnu kod mene, završe kod nje. "39,2" je pisano za mene, pesmu "Vreteno" sam ja otpevala, možete pitati i Milija. Eto vam novi skandal - govorila je Jelena i dodala:

- On me je pozvao i plačnim glasom rekao: " Arkan je čuo ovu pesmu,. mnogo mu se svidela i moram da damo Ceci, tebi ćemo nešto drugo". Tada mi je napravio dve, "Ko ovu dramu režira" i "Vreteno". Geknuo mi je pesmu i otišla je kod Cece - rekla je Karleuša za Mondo.

Pogledajte kako je Mili reagovao na pitanje o njenoj izjavi:

@mondo.zabavaMili odbio da komentariše optužbe Jelene Karleuše | Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

Aleksandar Milić Mili Jelena Karleuša Svetlana Ceca Ražnatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

