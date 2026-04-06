"Plačnim glasom rekao da je Arkan tražio pesmu za Cecu": Ovako je Mili reagovao na optužbe Jelene Karleuše (Video)

Kompozitor Aleksandar Milić Mili o izjavama Jelene Karleuše

Kompozitor i član žirija muzičkog takmičenje Zvezde Granda, Aleksandar Milić Mili, pojavio se danas na snimanju, a pred emisiju dobio i pitanje na koje nije želeo da da odgovor.

Reč je o izjavi Jelene Karleuše, koja je MONDU nedavno otkrila da je pesma Svetlane Cece Ražnatović "39,2" pisana za nju, ali da ju je Mili zbog Arkana dao Ceci.

- Samo da vam kažem jednu stvar. Ceca i ja možemo da se krvimo zadnjih 150 godina, ali žena ima svoje pesme. I to kakve pesme. Numere koje su pravili ljudi poput Marine Tucaković, to je postalo evergrin. Ja o Ceci naravno mislim sve najgore, ali pesme su pesme. Mnoge njene pesme su trebale da budu moje, pa kad otpadnu kod mene, završe kod nje. "39,2" je pisano za mene, pesmu "Vreteno" sam ja otpevala, možete pitati i Milija. Eto vam novi skandal - govorila je Jelena i dodala:

- On me je pozvao i plačnim glasom rekao: " Arkan je čuo ovu pesmu,. mnogo mu se svidela i moram da damo Ceci, tebi ćemo nešto drugo". Tada mi je napravio dve, "Ko ovu dramu režira" i "Vreteno". Geknuo mi je pesmu i otišla je kod Cece - rekla je Karleuša za Mondo.

Pogledajte kako je Mili reagovao na pitanje o njenoj izjavi: