Mili sam sebi pucao u ruku: Na vrata prvo uletjela policija, pa Hitna pomoć, a zbog njegove reakcije skočio u hodnik

Mili sam sebi pucao u ruku: Na vrata prvo uletjela policija, pa Hitna pomoć, a zbog njegove reakcije skočio u hodnik

Autor Dragana Tomašević
0

Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili otkrio je kako je sam sebe upucao u ruku prililkom čišćenja pištolja, kada je na njegova vrata došla policija i Hitna pomoć.

Mili sam sebi pucao u ruku Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Kompozitor Aleksandar Milić Mili je prilikom gostovanja u podkastu otkrio kako je prilikom čišćenja pištolja došlo do nezgode, koja je na kraju završena tako što je sebi pucao u ruku.

- Da li je istina da si sam sebe upucao u dlan? - pitao je voditelj.

- Da istina je. Htio sam da pomognem nekome da mu riješim nešto u bolnici. Zvao sam bolnicu i dok je to bilo zauzeto ja sam rastavljao pištolj i izvadio sam metke i sve osigurao. Kako sam dobio liniju vratio sam metke u pištolj i odložio ga sa strane - započeo je kompozitor koji je nedavno imao saobraćajku.

Loš ishod uslijedio je jer je pištolj zaglavio, a on završio sa metkom u svojoj ruci.

- Tada sam stavio slušalicu sa strane i uzeo sam ponovo da rastavim pištolj, ali su meci bili unutra. Kako sam nategao, vidim nešto zapelo i opalim. Najluđa scena je kada sam otvorio vrata, zovem Hitnu pomoć i kažem im: "Brate, vidi upucao sam se" i ulazi policija prva. Policajac ulazi i uzima oružje sa dva prsta i podigne ga gore, tada mu ispada pištolj koji je repetiran. Ja kako vidim da pada pištolj, bacam se sa sve rupom u hodnik jer kakve sam sreće, mene će u glavu da opali - ispričao je Mili u "Voštkastu".

