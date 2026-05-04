Jelena Karleuša oprostila koleginici, nakon dugogodišnjeg sukoba palo pomirenje: "Zaslužila je odavno"

Jelena Karleuša se oglasila povodom predstojećeg koncerta Ane Nikolić.

Sukob između Jelene Karleuše i Ane Nikolić, po svemu sudeći, napokon je ostao iza njih. Posle više od pet godina napetosti, tenzije su splasnule, a čini se da su nesuglasice konačno prevaziđene, i to na prilično neočekivan način.

Karleuša je putem društvene mreže X javno iskazala podršku Ani, jasno poručivši da među njima više nema negativnih emocija.

"Svim srcem podržavam najavu koncerta Ane Nikolić u BG Areni. Zaslužila je odavno", napisala je kratko Jelena Karleuša.

Podsjetimo, Jelena Karleuša i Ana Nikolić nekada su bile u sasvim korektnim odnosima, pa su čak zajedno i gostovale u televizijskim emisijama.

Mnogi i danas pamte njihovo zapaženo pojavljivanje iz 2011. godine u emisiji "Amidži šou", kada su pred milionskim auditorijumom razmijenile poljubac u usta. Ipak, njihov odnos se kasnije naglo pogoršao, pa su uslijedile i javne prozivke i teške riječi.

U periodu kada se Ana borila sa viškom kilograma, novinari su Jelenu pitali da li je u kontaktu sa koleginicom. Pop diva je tada kratko poručila.

"Izvini, na koju Anu misliš? Sa debelim ženama ne komuniciram", rekla je Jelena Karleuša.

Nakon što je Ana Karleušu nazvala "nekvalifikovanim estradnim privrednikom", uslijedio je oštar odgovor. Karleuša je tada bez zadrške kritikovala njeno ponašanje, poručivši da se nalazi na "putu bez povratka", uz zabrinut komentar da joj je potrebna pomoć.