Mlada pevačica Iva Grujin razotkrila je šta se dešava u domu pjevača Milana Stankovića, koji je već nekoliko godina u medijskoj ilegali.
Poslednjih dana je glavna vijest da se Milan Stanković, nekadašnja Zvezda Granda koja je godinama u medijskoj ilegali, vraća na scenu.
Iako se Stanković nije oglašavao ovim povodom kako bi potvrdio ili demantovao vijest, njegove kolege uveliko pričaju o tome i željno iščekuju da čuju nove pjesme.
Milan navodno priprema projekat u strogoj tajnosti, a navodno radi sa timom saradnika koji su mu i ranije pravili hitove.
Pjevačica razotkrila Milana Stankovića: Živi pored njega u luks naselju, sad otkrila šta se dešava u stanu
Mlada pjevačica Iva Grujin, koja živi pored njega u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu, otkrila je sada šta se noću čuje iz njegovog doma.
"Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: "On svako veče nešto pjeva, on vježba, mi ga čujemo". Ja kažem daj Bože da je to nešto, ali... Nadamo se svi" istakla je Iva Grujin za Hype.
Pjevačica razotkrila Milana Stankovića: Živi pored njega u luks naselju, sad otkrila šta se dešava u stanu
