Pjevačica razotkrila Milana Stankovića: Živi pored njega u luks naselju, sad otkrila šta se dešava u stanu

Mlada pevačica Iva Grujin razotkrila je šta se dešava u domu pjevača Milana Stankovića, koji je već nekoliko godina u medijskoj ilegali.

Izvor: MONDO

Poslednjih dana je glavna vijest da se Milan Stanković, nekadašnja Zvezda Granda koja je godinama u medijskoj ilegali, vraća na scenu.

Iako se Stanković nije oglašavao ovim povodom kako bi potvrdio ili demantovao vijest, njegove kolege uveliko pričaju o tome i željno iščekuju da čuju nove pjesme.

Milan navodno priprema projekat u strogoj tajnosti, a navodno radi sa timom saradnika koji su mu i ranije pravili hitove.

Mlada pjevačica Iva Grujin, koja živi pored njega u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu, otkrila je sada šta se noću čuje iz njegovog doma.

"Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: "On svako veče nešto pjeva, on vježba, mi ga čujemo". Ja kažem daj Bože da je to nešto, ali... Nadamo se svi" istakla je Iva Grujin za Hype.







(Hype, MONDO)