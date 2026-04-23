Milan Stanković ide "pod nož" prije povratka na scenu: Evo šta je riješio da sredi na tijelu

Pjevač Milan Stanković riješio je da na jesen izda album, nakon duge ilegale, a zbog povratka na estradnu scenu riješio je da posjeti i plastičara.

Milan Stanković je album već pripremio, a planira da ga objavi na jesen. Iako je želio da se o tome ništa ne zna, informacija je procurila u medije.

"Napravio je i detaljan plan kako želi da izgleda do tada, pa se odmah posle završetka vaskršnjeg posta bacio na vježbanje i treninge. Angažovao je i ličnog trenera i nutricionistu kako bi do septembra bio u tip-top formi. Hoće da totalno promijeni izgled, a cilj mu je da skine 15 kilograma. On je svjestan da za to treba dosta vremena i truda, a kako bi efekat bio što bolji, podvrgnuće se i nekim estetskim intervencijama. Koliko sam čuo, hoće da radi lipolizu i skine višak sala sa stomaka, kao i da smanji podbradak, a ne bježi ni od botoksa kako bi ublažio neke bore " priča sagovornik za Kurir.

Prisjetimo se kako je nekada izgledao:

Milan, koji trenutno živi od privatnog biznisa, zasad ne planira da se vraća nastupima.

"Milan je još u martu prošle godine otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lijepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni "otkrio je izvor blizak pevaču za "Republiku".

" Milan zasad ne planira da se vraća nastupima, niti želi da daje intervjue. Samo želi da se ovim novim pjesmama oduži svojim vjernim fanovima za svu ljubav i podršku tokom svih ovih godina. Za mjesec dana ga očekuje i snimanje dva visokobudžetna video-spota. Trenutno pregovara s našom najboljom domaćom ekipom, koja je radila i spotove Jelene Karleuše za pjesme "Karli bič" i "Benga". Oni su mu već predložili kako to treba da izgleda, to će tek biti ludilo. Samo ću da vam kažem da je sve zamišljeno kao dva mini-filma. To će ga mnogo koštati, ali on ne žali. Trilogija koju je snimao svojevremeno u Japanu je za ovo mala maca" zaključuje izvor za "Informer".

Iako Milana dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo. Osim fanova, koji nikad nisu odustali od njega, i kolege su ga molile da se vrati na estradnu scenu. Pjevačica Vesna Zmijanac priznala je da već godinama ubjeđuje Stankovića da snimi album i prognozira mu svjetsku karijeru. Sličnog mišljenja bila je i Jelena Karleuša, kojoj je napisao pjesmu "Ludilo".

Milanova bivša djevojka i koleginica Rada Manojlović u više navrata je istakla da pati što on nije dio javne scene, ali želja da se Stanković vrati na estradu uskoro će joj se ostvariti. Ona nije mogla da sakrije sreću zbog njegovog povratka, na koji ga je dugo nagovarala.

"Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pjevanja" rekla je pjevačica za Informer.

Stanković se poslednjih godina posvetio vjeri te je dosta vremena provodio u manastirima: